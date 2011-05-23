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۲ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۵۰

قاضی:

ذوب آهن با شکست النصر به فینال آسیا نزدیک می‌شود

ذوب آهن با شکست النصر به فینال آسیا نزدیک می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: مهاجم تیم ذوب‌آهن اصفهان گفت: مطمئن باشید که ذوب‌آهن با شکست النصر در مرحله پلی‌آف مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، به فینال این مسابقات نزدیک می‌شود.

محمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بازی روز چهارشنبه ذوب‌آهن مقابل النصر عربستان اظهار داشت: بازیکنان ما انگیزه زیادی برای رسیدن به پیروزی در این مسابقه دارند و می‌خواهند با کسب پیروزی در این بازی خود را به مرحله بعد مسابقات آسیایی برسانند.

وی با بیان اینکه قهرمانی ذوب‌آهن در این دوره از مسابقات حق بازیکنان و کادر فنی تیم است، تصریح کرد: مطمئن باشید برای رسیدن به قهرمانی آسیا و جبران نایب قهرمانی فصل گذشته امسال با تمام قدرت به میدان می‌رویم و اجازه نمی‌دهیم هیچ تیمی مقابل ما جرات عرض اندام داشته باشد.

مهاجم ذوب‌آهن در مورد بازی روز جمعه تیمش مقابل استیل‌آذین بیان داشت: خوشحالم که توانستم در این بازی گل به ثمر برسانم، این گل حاصل تلاش بازیکنان بود و توسط من به ثمر رسید و امیدوارم در بازی آینده در آسیا نیز گل‌ به ثمر برسانم و بتوانم تعداد گل‌های خود را در فصل جاری بیشتر کنم.

وی در مورد قهرمان نشدن ذوب‌آهن در مسابقات لیگ برتر ایران گفت: امسال شایستگی رسیدن به قهرمانی را داشتیم اما برخی عوامل اجازه نداد به قهرمانی برسیم و به همین دلیل قهرمانی را از دست دادیم اما فصل آینده ناکامی امسال را جبران می‌کنیم.

قاضی اضافه کرد: عوامل نرسیدن ذوب‌آهن به قهرمانی باید از سوی مسئولان باشگاه بررسی شود و برای فصل آینده برنامه‌ریزی مناسبی برای رسیدن به قهرمانی انجام شود.

کد مطلب 1318387

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