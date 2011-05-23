محمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بازی روز چهارشنبه ذوب‌آهن مقابل النصر عربستان اظهار داشت: بازیکنان ما انگیزه زیادی برای رسیدن به پیروزی در این مسابقه دارند و می‌خواهند با کسب پیروزی در این بازی خود را به مرحله بعد مسابقات آسیایی برسانند.

وی با بیان اینکه قهرمانی ذوب‌آهن در این دوره از مسابقات حق بازیکنان و کادر فنی تیم است، تصریح کرد: مطمئن باشید برای رسیدن به قهرمانی آسیا و جبران نایب قهرمانی فصل گذشته امسال با تمام قدرت به میدان می‌رویم و اجازه نمی‌دهیم هیچ تیمی مقابل ما جرات عرض اندام داشته باشد.

مهاجم ذوب‌آهن در مورد بازی روز جمعه تیمش مقابل استیل‌آذین بیان داشت: خوشحالم که توانستم در این بازی گل به ثمر برسانم، این گل حاصل تلاش بازیکنان بود و توسط من به ثمر رسید و امیدوارم در بازی آینده در آسیا نیز گل‌ به ثمر برسانم و بتوانم تعداد گل‌های خود را در فصل جاری بیشتر کنم.

وی در مورد قهرمان نشدن ذوب‌آهن در مسابقات لیگ برتر ایران گفت: امسال شایستگی رسیدن به قهرمانی را داشتیم اما برخی عوامل اجازه نداد به قهرمانی برسیم و به همین دلیل قهرمانی را از دست دادیم اما فصل آینده ناکامی امسال را جبران می‌کنیم.

قاضی اضافه کرد: عوامل نرسیدن ذوب‌آهن به قهرمانی باید از سوی مسئولان باشگاه بررسی شود و برای فصل آینده برنامه‌ریزی مناسبی برای رسیدن به قهرمانی انجام شود.