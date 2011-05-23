نواب با مهر عنوان کرد: مسائلی پیرامون روش تربیتی حضرت فاطمه/ حضرت زهرا معلم مکتب تشیع است

حجت الاسلام عبدالحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مجموعه معرفتی تشیع و همه آیات و روایاتی که از پیامبر(ص) و ائمه معصومین به ما رسیده است به مانند منظومه ای است که حضرت زهرا(س) جزئی از این منظومه است و در رأس آن پیامبر اسلام(ص) قرار دارد.

وی افزود: مجموعه فرامین حضرت زهرا(س) همان فرامین اسلام و تشیع است که مسائل تربیتی و اخلاقی را به خوبی در آن نشان دادند.



حجت لاسلام نواب، حضرت زهرا را کامل ترین الگوی زنان در همه دورانها خواند و تصریح کرد: سلوک حضرت زهرا(س) تنها در الگوی تربیتی فرزندان خلاصه نمی شود، ایشان در تمام ابعاد اجتماعی، اخلاقی، تربیتی و دینی الگوی کاملی محسوب می شوند.



رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم با تأکید بر روش تربیتی حضرت زهرا(س) گفت: این بانوی بزرگوار در روش تربیتی خود همان روش تربیتی اسلام را پیاده کردند که در عین صبر، مقاومت، دنیاگریزی، بر اصول استقامت کرده و در این راه نیز به شهادت رسیدند و در طول زندگی کوتاه اما پربرکت خویش لحظه ای از حقوق اسلام عقب نشینی نفرمودند.