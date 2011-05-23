تلمبه خانه فاضلاب شرق دزفول به بهره برداری می رسد

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از اجرای این طرح را پمپاژ فاضلاب کل مناطق مسکونی شرق رودخانه دز تا تصفیه خانه دزفول عنوان و خاطرنشان کرد: این تلمبه خانه که ظرفیت پمپاژ 76 هزار متر مکعب فاضلاب در شبانه روز را دارد در حال حاضر 10 هزار انشعاب فاضلاب را پوشش می دهد و به تدریج با اجرای شبکه فاضلاب در سایر مناطق شهری همه خانوارهای ساکن در شرق رودخانه دز را تحت پوشش می‌ گیرد.

وی میانگین جریان فاضلاب در این شهر را حدود 700 لیتر در ثانیه دانست و تاکید کرد: به منظور فاضلاب منطقه شرق رودخانه دز تا محل تصفیه خانه فاضلاب دزفول یک هزار و 351 متر خط انتقال شامل لوله های GRP و فولادی 800 میلی متر اجرا شده و پلی خود ایستا به طول 400 متر با پایه های بتنی نیز بر روی رودخانه دز احداث شده است.



پویا در خصوص هزینه اجرای این طرح نیز عنوان کرد: این طرح با هزینه ای بیش از 25 میلیارد و 500 میلیون ریال اجرا شد. تصفیه خانه فاضلاب دزفول 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در حال حاضر با ظرفیت 38 هزار مترمکعب در حال بهره برداری آزمایشی است و در آینده ای نزدیک به طور کامل وارد مدار خواهد شد.

