میانجیگری آلمان در مذاکرات طالبان و آمریکا/ مرگ "ملا عمر" تایید نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان درباره افزایش حملات طالبان در تابستان سال جاری در این کشور هشدار داد.

پتریوس با اشاره به شدت گرفتن فعالیتهای طالبان در مناطق جنوبی افغانستان یادآور شد که هر چند حضور نظامیان خارجی سبب پیشرفتهایی در زمینه امنیتی شده است، اما این موضوع موقتی و ناپایدار بوده و امکان بازگشت ناامنی وجود دارد.

خبر دیگر اینکه سفیر انگلیس در افغانستان روز گذشته در گفتگو با یک روزنامه انگلیسی اظهار داشت: نیروهای افغانی آمادگی لازم را برای برعهده گرفتن مسئولیت برقراری امنیت در کشور پس از خروج نظامیان در سال 2014 دارند.

همچنین مجله اشپیگل در گزارشی اعلام کرد: آلمان میانجیگری مذاکرات مستقیم و سری طالبان و آمریکا را با برپایی چندین نشست در خاک کشورش برعهده داشت.

"مایکل اشتاینر" فرستاده ویژه آلمان در امور افغانستان و پاکستان مسئولیت میانجیگری در مذاکرات اخیر آمریکا و طالبان در روزهای 7 و 8 مه (17 و 18 اردیبهشت ماه) در آلمان را برعهده داشته است.

این درحالیست که وزیر خارجه آلمان انجام این مذاکرات را تایید نکرده و گفت: آلمان تنها از تلاشهای صورت گرفته برای یافتن یک راه حل سیاسی در افغانستان حمایت کرده است و به درخواست "حامد کرزای" رئیس جمهوری این کشور یک کنفرانس خبری در روز پنجم دسامبر در شهر بون برگزار می شود.

همچنین سخنگوی طالبان پاکستان اعلام کرد: خبر کشته شدن "ملا عمر" رهبر طالبان افغانستان در پاکستان صحت ندارد. منابع امنیتی در پاکستان نیز کشته شدن ملا عمر را تایید نکرد.

شبکه تلویزیونی "طلوع" در افغانستان صبح امروز دوشنبه مدعی کشته شدن ملاعمر رهبر طالبان در راه کویته به وزیرستان شمالی شده بود اما جزئیات بیشتر در این باره را فاش نکرد.