ایران :

حمایت بی‌سابقه مالی دولت از مساجد و مراکز دینی

از نیمه دوم سال اجرا می شود؛ استانداردهای جهانی برای نان ایرانی

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت: کنتور میزان حرارتی هر آپارتمان ساخته شد

تفاهم:

رئیس جمهور قانون بودجه 90 را ابلاغ کرد

افزایش قیمت سکه‌ها در بازار داخلی

محدودیت ورود موتورسیکلت‌ها به محدوده زوج و فرد

افزایش 10 برابری صادرات گاز با افتتاح طرح‌های عسلویه



تهران امروز:

بازتاب‌های بازداشت خرابکاران

هواداران حجازی در بیمارستان

رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: ضرورت نقد مبانی غلط غرب در مقوله زن



جام جم :

رهبر معظم انقلاب: مبانی غرب درباره زن نقد جدی شود

احتمال تجدید نظر در نرخ‌های بیمه

کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا شد

رادان: پلیس آماده برخورد با بدپوششی است



جوان:

اوباما به صهیونیست‌ها: غلط کردم!

برادر قرایی دستگیر، محاکمه و آزاد شد

صفار هرندی: جوهره دولت ولایی و اتفاقات اخیر عارضه است



حمایت:

رئیس قوه قضائیه: فساد، مقدمه تضعیف حکومت‌هاست

با حضور وزیر دفاع صورت گرفت؛ تحویل انبوه موشک قیام 1 به نیروی هوای فضای سپاه

رهبر معظم انقلاب در دیدار صدها نفر از زنان نخبه کشور: مبانی غرب در مقوله زن مورد نقد جدی قرار گیرد



خراسان:

رهبر معظم انقلاب: تحقق دیدگاه اسلام درباره زن و خانواده نیازمند پشتوانه قانونی و ضمانت اجرایی است

اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فروش سکه آغاز شد

بودجه هزار میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی؛ بیم‌ها و امیدها



دنیای اقتصاد:

نرخ دولتی سکه طلا با جهش پلکانی آمد؛ شوک مالیاتی به بازار سکه

رئیس کمیسیون ویژه مجلس خبر داد: برداشت یارانه‌‌ای 5000 میلیاردی



شرق:

دبیر ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال امام(ره) خواستار شد؛ مراسم باشکوه بدون خودسرها

رادان از جمع‌آوری دیش ماهواره‌ها خبر داد: حکمی کلی برای ورود به پشت بام خانه‌ها

معاون حقوقی رئیس جمهور: احمدی‌نژاد سرپرست وزارت نفت است



فرهیختگان:

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: آینده روشن برای نظام با اصل ولایت فقیه

مرحله دوم انتقال کارمندان از تهران آغاز شد

صعود 18 هزار تومانی قیمت سکه



قدس:

رهبر معظم انقلاب: مبانی غلط غرب در مقوله زن باید مورد هجوم و انتقاد جدی قرار بگیرد

آیت‌الله آملی لاریجانی: پرونده‌ها در قوه قضائیه کمتر از 120 روز به نتیجه می‌رسد

سایه شوم کارچاق‌کن‌ها بر امنیت قضائی مردم



کیهان:

رهبر انقلاب در دیدار جمعی از زنان نخبه و اندیشمند: نگاه اهانت آمیز غرب به زن را بی پرده نقد کنید

علی نیکزاد به عنوان وزیر امور زیربنایی به مجلس معرفی شد

در جلسه علنی دیروز؛ طرح یک مرحله‌ای انتخابات مجلس رای نیاورد



ملت ما:

حضور شماری مدیر دولتی در شبکه جاسوسی

ساخت مسن مهر ویلایی کلید خورد

ابلاغ بودجه 90 پس از خط و نشان مجلس



هفت صبح:

آماده باش گشت‌های اخلاقی پلیس

بچه‌ها در محاصره خاله و عموهای تلویزیونی

نخستین مرکز موش تراریخت ایران گشایش یافت



همشهری:

بوستان ولایت صدر در صد آماده شد

اعتراف حکومت بحرین به تخریب مساجد شیعیان

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی خبر داد: 50 هزار میلیارد ریال، برداشت غیرقانونی دولن

