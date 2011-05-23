سینمای جنگ به خرمشهر ادای دین کرده است

جواد اردکانی به خبرنگار مهر گفت: خرمشهر و حوادثی که در طول جنگ تحمیلی بر آن رفته در بسیاری از فیلم‌های سینمای ایران نشان و ردی دارند، در مقایسه با دیگر مناطقی که درگیر جنگ بوده‌اند خرمشهر بیشتر در فیلم‌های دفاع مقدس دیده شده است با توجه به امکاناتی که در سینمای ایران وجود دارد همین تلاش هم ستودنی است.

کارگردان فیلم سینمایی "به کبودی یاس" ادامه داد: این تصویر البته کامل و کافی نیست، هر چند نباید کوشش برای ثبت این خاطره‌ها در فیلم‌های سینمایی را نادیده گرفت، اما مشکل این است که بازسازی آن حوادث در شرایط فعلی به سادگی ممکن نیست، سینمای ایران امکانات لازم برای خلق این صحنه‌ها را ندارد.

این نویسنده و کارگردان افزود: اگر امکانات فراهم باشد سینماگران دوست دارند درباره دفاع مقدس و لحظه‌‌های شکوهمند آن فیلم بسازند، برای ساخت فیلم در این حوزه امکاناتی ضروری است که سینماگران نمی توانند آن را تهیه و تامین کنند، سالروز آزادسازی خرمشهر بهانه‌ای است برای توجه به این کمبودها و نواقص و رفع آنها.

فیلم سینمایی "شور شیرین" به کارگردانی جواد اردکانی که درباره شهید کاوه است در مراحل فنی است. این کارگردان فیلم‌های سینمایی "قناری"، "چوری"، "به کبودی یاس" و... را در کارنامه دارد.



