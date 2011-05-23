پاشنا سرپرست هیئت جودوی استان تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی مشکلات اخیر در هیئت جودوی استان تهران اداره کل تربیت بدنی این استان اقدام به کنار گذاشتن وکیلی مسئول پیشین این هیئت و انتخاب موسی کریمی به عنوان سرپرست جدید کرد.

کریمی که از اهالی جودو و پیشکسوتان مورد وثوق اهالی این رشته ورزشی در تهران است پیشنهاد اداره کل تربیت بدنی استان برای سرپرستی هیئت جودوی پایتخت را نپذیرفت و از قبول این مسئولیت انصراف داد.

پس از انصراف کریمی، محمد پاشنا، معاون ورزشی اداره کل تربیت بدنی استان تهران به عنوان سرپرست هیئت جودوی این استان انتخاب شد تا مقدمات ثبت‌نام از کاندیداهای ریاست هیئت جودوی استان و برگزاری مجمع انتخابی این هیئت را فراهم آورد.

اداره کل تربیت بدنی استان تهران عملکرد ضعیف را دلیل اصلی برای برکناری وکیلی و انتخاب سرپرست جدید برای این هیئت عنوان کرده است. تصمیم به تغییرات در راس هیئت جودوی استان تهران، قبل از اقدام مسئولان حراست اتخاذ شده و این عامل تنها تسریع در کار ایجاد کرده است.