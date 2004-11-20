كشته شدن 400 نظامي آمريكايي و اسارت 126 نظامي ديگر/ سرنگوني دو فروند جنگنده اف 16 و 11 هليكوپتر نظامي

به گزارش خبرگزاري مهر، شبه نظاميان مسلح در بيانيه خود كه در اختيار خبرگزاري فرانسه قرار دادند از سرنگون كردن دو جنگنده اف 16، 11 فروند هلي كوپتر نظامي، پنج فروند هواپيماي بدون خلبان و يك فروند هلي كوپتر شنوك با 60 نظامي خبر داده اند.



دراين بيانيه آمده است : 126 نظامي آمريكايي، 123 افسر عراقي و 15 نظامي انگليسي به اسارت شبه نظاميان درآمده اند.



شورشيان فلوجه تاكيد كرده اند كه 11 تانك ابرامز و نه دستگاه نفربر زرهي و 13 خودرو نظامي را منهدم كرده اند .



در اين بيانيه همچنين تاكيد شده كه 400 نظامي آمريكايي و 140 افسر عراقي در جريان حملات به فلوجه كشته شده اند.



اين بيانيه ادعا كرده است كه يك افسر آمريكايي و افرادش از لشگر نظامي آمريكا گريخته است و اكنون در كنار شبه نظاميان قرار گرفته اند.

اين درحالي است كه ژنرال جان ساتلر ازفرماندهان آمريكايي گفته است كه حمله زميني تفنگداران دريايي آمريكا به شهر فلوجه كمر شورشيان را در عراق شكسته است.



ساتلر كشته شدن 51 نظامي آمريكايي و زخمي شدن 425 تن ديگر را از هنگام شروع حملات در8 نوامبر (18 آبان ) به شهر فلوجه تاييد كرده است وي در عين حال گفت در همين مدت 8 افسر عراقي كشته و 43 تن ديگر زخمي شده اند.