مجید ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تور بین‌المللی ریاست جمهوری به لحاظ داشتن امتیازات خوب و برگزاری آن در تهران، برای ما اهمیت زیادی دارد و به همین خاطر تقریبا تمامی ملی‌پوشان ما در این رقابت شرکت خواهند کرد.

وی افزود: برخی از ملی پوشان در قالب تیم‌های باشگاهی در این تور شرکت می‌کنند اما مابقی رکابزنان جوان در قالب تیم امید و به مربیگری "مارکوس" سرمربی تیم ملی استقامت کشورمان در تور تهران حاضر خواهند شد. این مربی خارجی روز گذشته برای هدایت ملی پوشان وارد تهران شده و قرار است ضمن هدایت تیم امید بر عملکرد دیگر ملی پوشان نظارت داشته باشد.

مدیر تیم‌های ملی دوچرخه‌سواری خاطر نشان کرد: بعد از حضور در این تور، برخی از رکابزنان جاده رو با تیم‌های باشگاهی‌شان در تور اندونزی شرکت می‌کنند. قصد داریم مابقی اعضای تیم ملی را در تور دو مرحله‌ای سوریه شرکت دهیم. تور بین المللی سوریه پیش از این هم برگزار شده اما در صورت قطعی شدن این برنامه، برای نخستین بار در آن تور شرکت خواهیم کرد.

وی به برنامه‌های تدارکاتی دیگر ملی پوشان هم اشاره کرد و گفت: یک تور بین‌المللی همزمان با برگزاری مسابقات قهرمانی کشور ایران در الجزایر برگزار می‌شود. هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که به این تور برویم یا نه. فصل رقابت‌های پیست هم تمام شده و باید برنامه‌ریزی خود را برای نیمه دوم سال انجام دهیم.

ناصری در خصوص حضور جوانان در تور باکو هم تصریح کرد: رکابزنان جوان ما تجربه زیادی در تورهای بین‌المللی خارج از کشور ندارند چون معمولا در مسابقات قهرمانی شرکت کرده‌اند نه تورهای مطرح بین المللی. حضور آنها در این تور خوب بود.

چهارمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری ریاست جمهوری چهارم تا هشتم خردادماه در تهران برگزار می‌شود.