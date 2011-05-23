200 دستگاه تاکسی فرسوده در همدان شناسایی شد

محمدجواد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: مالکان تاکسی‌های فرسوده همدان تا 30 خردادماه برای تبدیل به احسن کردن تاکسی‌های خود فرصت دارند.

وی تأکید کرد: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان به مالکان تاکسی‌های زیر مدل 78 فقط تا پایان خردادماه فرصت داده تا با مراجعه به سازمان و ثبت‌نام در خصوص تبدیل به احسن تاکسی خود اقدام کنند.

زارعی گفت: سازمان بعد از پایان این مهلت از تردد این تاکسی‌ها و ارائه خدمات به آنان از جمله تمدید مجوزها و صدور مرخصی خودداری می کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان گفت: با اتخاذ این سیاست‌ها ناوگان تاکسیرانی همدان به طور محسوس جوان خواهد شد و کیفیت خدمات‌دهی به شهروندان نیز ارتقا خواهد یافت.

زارعی با اشاره به اینکه نوسازی ناوگان تاکسیرانی همدان در سال جاری ادامه خواهد داشت، گفت: بر اساس سیاست‌های دولت و پشتیبانی‌های به عمل آمده سایر تاکسی‌های فرسوده نیز نوسازی شده و کیفیت خدمات ناوگان افزایش می‌یابد.

وی از نوسازی 330 دستگاه تاکسی در سال گذشته در همدان خبر داد و گفت: از این تعداد تاکسی 250 دستگاه مربوط به تبدیل به احسن شدن خودروهای شخصی بوده است.

زارعی افزود: 80 مورد نیز مربوط به تبدیل به احسن شدن تاکسی‌های عمومی بوده که با این اقدام بخش قابل توجهی از تاکسی‌های فرسوده شهر همدان نوسازی و تبدیل به احسن شده است.