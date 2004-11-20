اعتراض ايران و تيمهاي شركت كننده به فدراسيون بين المللي فوتبال

به گزارش خبرنگار" مهر" درحالي كه مسابقات دوره هاي گذشته فوتسال جام جهاني برروي كفپوش چوبي برگزارمي شد، اما هفته گذشته مسوولان برگزاركننده مسابقات پنجمين دوره اين رقابتها كفپوش پلاستيكي را جايگزين كفپوش قبلي كردند تا تيمهاي حاضربه اين تغييراعتراض كنند.

تيم ملي فوتسال كشورمان كه درتهران روي كفپوش چوبي تمرين كرده بود درحال حاضربا اين مشكل مواجه است.

محمد صادق درودگررئيس كميته فوتسال كشورمان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن تاييد اين مطلب خبرازاعتراض اين تيم به فدراسيون بين المللي فوتبال كرد.

درودگردراين مورد گفت: هرچند ما وچند كشورديگر به اين امراعتراض كرده ايم، اما عملا راه به جايي نخواهيم برد وبايد با همين شرايط درمسابقات شركت كنيم. تيم ملي فوتسال كشورمان عصرامروزدرچين تايپه تمرين كرد وفردا نيزآخرين خود را برگزارخواهد كرد. درحال حاضركليه بازيكنان تيم ملي فوتسال كشورمان درسلامت كامل بسرمي برند وبراي ديدارروزدوشنبه مقابل فوتسال پرتغال مشكلي ندارند.