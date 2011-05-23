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۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

24 نفر در توفانی در آمریکا کشته شدند/ تخریب یک سوم شهری در میسوری

24 نفر در توفانی در آمریکا کشته شدند/ تخریب یک سوم شهری در میسوری

در نتیجه وقوع یک توفان سهمگین در شهر جوپلین ایالت میسوری در آمریکا، 24 نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این توفان به طور مستقیم با شهر جوپلین که در چند مایلی مرز کانزاس در ایالت اوکلاهما قرار دارد، برخورد کرد و بر اثر آن 24 نفر از ساکنان این شهر جان خود را از دست دادند.

شاهدان صحنه های وحشتناکی تعریف می کنند که طی آن آتش نشانان ودیگر ماموران امدادی مجروحان را از داخل خانه هایی که در آنها گرفتار شده اند خارج می کردند.

"جی نیکسون" فرماندار میسوری در این ایالت حالت فوق العاده اعلام کرده و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در پی این حادثه تاسف عمیق خود را ابراز کرد و به خانواده های قربانیان تسلیت گفت.

فرماندار میسوری همچنین خسارتهای وارده بر اثر این توفان را بسیار گسترده توصیف کرد و گفت توفان همچنان جان ساکنان و اموال و دارایی های آنها را تهدید می کند.

مقامات بر آورد می کنند که حدود 25 تا 30 درصد از جنوب غرب شهر میسوری آسیب دیده باشد.

هر ساله توفانها در آمریکا که از آنها به تورنادو یاد می شود خسارات فراوانی را به این کشور وارد می کنند.

هنوز آمریکا از خسارات ناشی از دو توفان کاترینا و ریتا در جنوب شرق این کشور خلاصی نیافته و همچنان خاطرات تلخ آن  روزها در اذهان مردم این کشور و به ویژه مناطق آسیب دیده باقی است.

کد مطلب 1318507

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