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۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

همزمان با سوم حرداد/

پنج طرح ورزشی مازندران آماده افتتاح شد

پنج طرح ورزشی مازندران آماده افتتاح شد

آمل - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی مازندران از افتتاح پنج طرح ورزشی در شهرستانهای این استان همزمان با سالروز فتح خرمشهر خبر داد.

نصرالله پریچهره در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح ها شامل دو مجموعه استخرآبی، زمین تنیس، زمین چمن مصنوعی و سالن ورزشی در شهرستانهای ساری، بابل، قائم شهر، آمل و نوشهر به مناسبت گرامیداشت حماسه آزاد سازی خرمشهر افتتاح می شود.

وی مجموع مساحت پنج پروژه ورزشی در مازندران را بیش از16 هزار متر مربع اعلام کرد و گفت: با افتتاح این پروژه ها حدود55 سانتی متر مربع به سرانه فضای ورزشی مازندران افزوده خواهد شد.
 
مدیرکل تربیت بدنی مازندران اضافه کرد: برای ساخت و تجهیز این پروژه های جدید ورزشی در مازندران، بیش از 24 میلیارد و 550 میلیون ریال هزینه شده است.
 
پریچهره، ابراز امیدواری کرد: با ایجاد نهضت ساخت و ساز در فضاهای ورزشی که در دولت نهم و دهم آغاز شده مفهوم واقعی عدالت در توسعه زیرساختهای ورزشی در همه نقاط مازندران محقق شده است.
 
وی،هدف اداره کل تربیت بدنی مازندران را ارتقاء سلامت و نشاط در سطوح مختلف جامعه و رشد و گسترش ورزش همگانی بیان کرد و یادآورشد: یکی از راههای رسیدن به این مهم ایجاد زیرساختهای ورزشی مناسب و در خورشان مردم ولایتمدار و ورزش دوست مازندران است.
کد مطلب 1318522

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