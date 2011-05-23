بیش از 9 هزار لاشه غیرقابل مصرف در یزد معدوم شد

محمد صادقپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات بازرسی و نظارت بهداشتی در کشتارگاه‌های دام استان یزد از ابتدای سال به مدت یک ماه انجام شد.

وی با اشاره به اینکه این نظارتها همچنان ادامه دارد و با جدیت دنبال می شود، افزود: در فروردین ماه سال جاری در کشتارگاه‌های استان یزد حدود664 هزار قطعه طیور با نظارت مسئولان فنی بهداشتی و شرعی کشتار و 9 هزار و 162 لاشه ضبط شد.

صادقپور عنوان کرد: در این مدت 12 هزار و 35 راس دام سبک و سنگین در کشتارگاه‌های دام استان یزد تحت نظارت ناظران بهداشتی و شرعی دامپزشکی کشتار و پس از الحاق مهر و نصب برچسب ویژه دامپزشکی به بازار مصرف عرضه شده است.

وی با بیان اینکه با آغاز فصل گرما و احتمال فساد سریعتر فرآورده های دامی، نظارت بر کشتارگاه‌ها و مراکز عرضه دام و طیور و سایر فرآورده های دامی استان یزد شدت می گیرد.

صادقپور خواستار همکاری مردم با شبکه دامپزشکی به منظور تامین امنیت بهداشتی مردم در سطح استان یزد شد و افزود: مردم در صورت مشاهده عرضه، توزیع و نگهداری فرآورده‌ های دامی به صورت غیربهداشتی، مراتب را به ادارات دامپزشکی اطلاع دهند.