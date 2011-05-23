خرمشهر در انتظار حماسه بازسازی

به گزارش خبرنگار مهر، در روز سوم خرداد هر سال، مسئولان با حضور در این شهر که در جای جای آن می توان هنوز آثار جنگ و تبعات آن را مشاهده کرد و محرومیت از در و دیوار آن بالا می رود، وعده حل مشکلات را می دهند ولی مردم و جوانان خرمشهر هنوز رنج ناشی از تبدیل شدن شهرشان به عنوان کانون اصلی جنگ هشت ساله را با پوست و گوشت و خون خود لمس می کنند.

بازسازی بی حساب و کتاب این شهر نیز مزیت بر علت شده که با وجود هزینه شدن مبالغ فراوانی از زمان پایان جنگ تاکنون، این شهر هنوز رنگ و بوی زیبایی به خود نگرفته و در بسیاری از زیرساختها و امکانات اولیه زندگی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند. اینجاست که اغلب مردم و مدیران استان و شهرستان پروژه بازسازی خرمشهر را یک طرح شکست خورده معرفی می کنند.



قطع اعتبارات بازسازی از سال86

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: متاسفانه اعتبارات بازسازی برای شهر خرمشهر از سال 1386 قطع شد در حالیکه خرمشهر هنوز به اینگونه اعتبارات برای رسیدن به توسعه مناسب نیاز دارد. متاسفانه بازسازی مناطق جنگ زده یک پروسه کاملا ناموفق بوده و هیچیک از دولتهای بعد از جنگ در رسیدن به اهداف اصلی خود در بازسازی موفق عمل نکردند.



مصطفی مطور زاده ادامه داد: باید قبول کرد که در این مدت روند توسعه خرمشهر بسیار کنده بوده و اکثر ساکنان خرمشهر و سرمایه گذارانی که زمانی باعث رونق شهر شده بودند به این دلیل تمایلی برای بازگشت ندارند و به طور مثال 20 هزار هکتار از مساحت شهرهای بسیار مهم و اقتصادی قبل از جنگ یعنی آبادان و خرمشهر در جنگ به طور کلی تخریب شده ولی هیچگاه به طور کامل بازسازی نشد و هنوز این شهرها از تبعات جنگ آسیبهای جدی می بینند.



وی با بیان اینکه بازسازی در چند بخش مختلف برنامه ریزی شد، عنوان کرد: طرح بازسازی در بخشهایی همانند نوسازی منازل شهری و روستایی، بازسازی صنایع، ایجاد زیرساختها، احیا و بازسازی نخیلات و زمینهای کشاورزی، لایروبی رودخانه های کارون و اروند و خارج کردن شناورهای مغروقه انجام گرفت که درصد پیشرفت کار در کل این بخشهای به صورت 100 درصد انجام نشده است.



ساختمان های مخروبه و چهره زشت شهر

یکی از مواردی که در شهر خرمشهر به شدت چشم هر تازه واردی را به خود معطوف می کند وجود ساختمان های مخروبه و زمین های رها شده در سراسر شهرستان خرمشهر است که وجود آنها نشان می دهد شهر هنوز درگیر تبعات ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی است و به نظر می رسد تاکنون اراده ای برای احیای این ساختمانها و فشار به مالکان برای ساختن این گونه اماکن وارد نشده است.



مطورزاده در خصوص وجود ساختمانهای مخروبه در سطح شهر خرمشهر نیز گفت: به دلیل عدم تمایل به بازگشت از سوی مالکان و همچنین در قید حیات نبودن برخی از آنها و اختلافات ارثی در خصوص مالکیت این ساختمانها، این خانه ها به همان شکل بعد از بمباران رها شده و باعث تحریب چهره شهر شده اند و در این خصوص راهکارهایی اندیشیده شده تا بتوان حداقل این مشکل را در خرمشهر حل کرد.



نماینده مردم خرمشهر تصریح کرد: آمار دقیقی از میزان خانه های مخروبه در سطح شهر وجود ندارد ولی با شواهد موجود حداقل دو هزار و 500 خانه رها و مخروبه در سطح شهر وجود دارد که علاوه بر تخریب چهره شهر، در مواردی باعث ایجاد ناامنی مثل تجمع حیوانات و افراد ولگرد و معتاد در این خانه ها شده است.



وی راهکار برخورد با این مشکل را اقدامات قضایی عنوان کرد و گفت: باید مدعی العموم در این خصوص دستوراتی به شهرداری بدهد تا نسبت به فروش، تخریب و یا تملک این خانه ها اقدام شود زیرا مالکان آنها قصد ندارند سروسامانی به وضعیت ناهنجار این خانه ها بدهند به همین دلیل برخورد قضایی در این خصوص اجتناب ناپذیر شده است.



مطورزاده با اشاره به اینکه برای تخلیه این خانه ها مصوبه و راهکار قابل اجرای دولتی وجود ندارد، ادامه داد: در این خصوص کمیته ای در شهر فعال شده تا نسبت به سروسامان دادن به این خانه ها اقدام شود.



وی تاکید کرد: منازل مخروبه رها شده در شهر تنها بخش کوچکی از مشکلات خرمشهر است و این شهر هم اکنون با تنگناها و مشکلات بسیار جدی مواجه است که تنها با عزم ملی قابل رفع است و انتظار می رود که مسئولان توجه بیشتری به توسعه و عمران خرمشهر داشته باشند زیرا این شهر به عنوان پیشقراول جنگ برای دفاع از خاک ایران متحمل این ضربات شده است.



بی رونقی بندر خرمشهر و انتظار از دولت

خرمشهر زمانی به تجارت و بازرگانی و بندر معروفش می شناختند که این موضوع باعث احیای فراوان این شهر شده بود. زمانی بندر خرمشهر در کل منطقه مطرح بود و با وجود آن بسیاری از کشورهای خلیج فارس همانند امارات، بحرین و کویت و همچنین کشور عراق آروزی داشتن یک بندر پر رونق را داشتند چرا که بندر خرمشهر اجازه عرضه اندام به هیچ رقیبی را نمی داد.



ولی امروزه این بندر نه تنها در منطقه جایگاه مقتدر خود را از دست داده که در کشور هم زیر سایه بنادری چون شهید رجایی بندر عباس و بندرامام خمینی(ره) قرار گرفته و لازم است دولت برای احیای منطقه و رفع بیکاری جوانان در این شهرستان راهکارهای اساسی بیاندیشد و یکی از این راهکارها ابلاغ معافیت گمرکی است که خرمشهری ها مدتهاست منتظر آن هستند.



مطور زاده در این خصوص می گوید: پس از پایان جنگ تحمیلی، خرمشهر زیرساختهای اقتصادی خود را به طور کامل از دست داد، از آن پس دولتها برای گرم کردن بازار بازرگانی خرمشهر، تسهیلاتی ویژه برای این بندر در نظر گرفتند.



وی با بیان اینکه مهمترین اقدام دولتها برای بهبود وضعیت بازرگانی، معافیت سود بازرگانی کالاهای ترخیصی از بندر خرمشهر بود، افزود: تداوم این امر موجب بهبود وضعیت اقتصاد خرمشهر می شود.



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فاصله خرمشهر از آبهای جنوبی خیلی بیشتر از بنادر دیگر است، تصریح کرد: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با وجود تسهیلات ویژه بندر خرمشهر، تجار مایل به کار در بنادر نزدیک به دریا شدند و حال با عدم ابلاغ این معافیت بانکی، کسی رغبتی به تجارت در خرمشهر ندارد.



مطورزاده معافیت گمرکی خرمشهر را حق مسلم مردم حوزه انتخابیه خود به دلیل متحمل شدن جنگ تحمیلی و از بین رفتن زیرساختهای اقتصادی دانست وگفت: محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزیر بازرگانی، دستور تصویب معافیت گمرکی کالاهای ترخیص شده از بندر خرمشهر در کمیسیون ماده یک را به صورت شفاهی صادر کرد ولی همچنان کاری صورت نگرفته است.



عدم لایروبی اروند و مشکل ورود کشتیهای بزرگ

یکی از مشکلاتی که سر راه رونق تجارت در شهرهای آبادان و خرمشهر است عدم لایروبی رودخانه کارون است که باعث شده کشتی های با تناژ بالا امکان ورود به این بندر را نداشته باشند.



نماینده خرمشهر در این خصوص گفت: عدم لایروبی اروندرود و حتی کارون باعث شده عملا کشتیرانی که یکی از عوامل رونق تجاری شهرهای آبادان و خرمشهر در قبل از جنگ بود غیرممکن شود به همین دلیل تا زمانیکه این کار به ثمر نرسد نمی توان شاهد رونق تجارت در این شهرها باشیم در حالیکه این دو شهر به خصوص خرمشهر پتانسیل تجارت دریایی را داشته و شرایطی بهتر از شهرها و بنادر دیگر کشور دارد.



وی افزود: قبل از جنگ 40 درصد تخلیه و بارگیری بنادر کشور در خرمشهر انجام می شد ولی اکنون خرمشهر تنها یک درصد از این مقدار را به خود اختصاص داده و البته در بخش تجهیزات و بازسازی به خوبی به این بندر رسیدگی شده ولی به علت عدم لایروبی اروندرود و عدم ورود کشتی هایی به حمل تناژ بالا عملا اماکن فعالیت گسترده تجاری در این بندر غیرممکن است.



در خواست برای اجرایی شدن اتوبان ساحلی خرمشهر تا چابهار

نماینده خرمشهر در آستانه سوم خرداد درخواستی از مسئولان به خصوص رئیس جمهور برای آغاز طرح اتوبان ساحلی خرمشهر تا چابهار را ارائه می کند تا بوسیله آن علاوه بر خرمشهر شاهد رونق بخشی از شهرهای جنوبی و ساحلی کشور و همچنین توسعه گردشگری دریایی در کشور شد.



رئیس فراکسیون توسعه بنادر و دریانوردی مجلس در خصوص این پیشنهاد برای توسعه صنعت توریسم دریایی در کشور نیز گفت: ما پیشنهادی به وزارتخانه راه و ترابری ارائه کردیم که اتوبان ساحلی از شهرستان خرمشهر تا منطقه چابهار را احداث کند که با این کار علاوه بر منافع اقتصادی فراوان، می توان در مسیر این اتوبان بسیاری از سواحل مغفول مانده و رها شده را احیا کرد.



وی با اشاره به اینکه این اتوبان در نوار ساحلی دریای عمان تا خلیج فارس امتداد پیدا می کند، افزود: این پروژه می تواند باعث احیای بسیاری از مناطق طول مسیر شود که هم اکنون از محرومیتهای فراوانی رنج می برند و اغلب در بن بست هستند، شود چراکه مردم این منطقه با احداث این اتوبان می توانند به انواع مختلف تجارت های کوچک و بزرگ و فعالیت در اماکن تفریحی و اقامتی مشغول شوند.



وعده ایجاد 853 شغل در سال جاری به خرمشهری ها

البته در این خصوص رئیس سازمان صنایع و معادن خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر از ایجاد 853 فرصت شغلی تنها در سال جاری برای خرمشهری ها خبر می دهد که می تواند باعث خوشحالی جوانان این شهر باشد.

سید خلف موسوی در این خصوص گفت: در سال جاری با سرمایه‌گذاری 167 میلیارد تومانی 12 واحد صنعتی در شهرستان خرمشهر به بهره برداری می رسند که حاصل آن علاوه بر رونق اقتصادی این شهر امکان اشتغال 853 نفر در این شهرستان فراهم می شود.



موسوی تاکید کرد: برای بهره برداری از این طرح ها و تکمیل آنها تمام زیرساختها و امکانات اولیه آن آماده شده و نگرانی خاصی برای تکمیل آنها برای سرمایه گذاران وجود ندارد. در حال حاضر 36 طرح در شهرک صنعتی خرمشهر با پیشرفت فیزیکی 20 درصدی در حال اجراست که به دلیل عدم دریافت تسهیلات متوقف شده اند.



رئیس سازمان صنایع و معادن استان خوزستان تصریح کرد: این میزان طرح با سرمایه‌گذاری 102 هزار میلیارد تومان و تعهد اشتغال شش هزار و 500 شغل در دستور کار قرار گرفته است. کمبود نقدینگی و سرمایه‌ در گردش یکی از مهمترین مشکلات فراروی واحدهای صنعتی است که امیدواریم با اتخاذ تدابیر لازم مرتفع شود.

بی شک امسال هم در سوم خرداد جشن های باشکوهی در خرمشهر برگزار و باز هم وعده هایی بزرگ برای مردم خرمشهر داده می شود ولی واقعیت این است که دیگر به این قولها کمتر جامه عمل پوشانده می شود.



باید قبول کرد که خرمشهر در هشت سال دفاع مقدس به طور کلی ویران شد و هیچ شهری در ایران همانند خرمشهر تجربه چنین ویرانی عظیمی را به خود ندید و به همین دلیل برای آباد ساختن چنین شهری کارهای بزرگی باید انجام داد در حالیکه که اکنون خرمشهر تشنه طرح ها و پروژه های بزرگ است.

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گزارش: علی نواصر