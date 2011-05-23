نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران (موسسه تحقیقات خشکسالی ) با همکاری معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی را در سال جهاد اقتصادی برگزار می کند.

همچنین تعدادی از شرکتهای فعال در بخشهای هواشناسی و کشاورزی نیز در برگزاری این کنفرانس همکاری دارند.

رئیس این کنفرانس، علی خلیلی استاد دانشگاه تهران است و دبیری کنفرانس را نیز نوذر قهرمان استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران بر عهده دارد.

دبیر کمیته علمی نیز عبدالمجید لیاقت استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران است.

کنفرانس در محورهای مختلف برگزار می شود

کنفرانس یادشده در محورهای مختلف از جمله بهره وری آب و امنیت غذایی، اقلیم شناسی کشاورزی و تغییر اقلیم (نوسانات اقلیمی، فنولوژی گیاهان زراعی و باغی، خرد اقلیم شناسی کشاورزی) و تاثیر پدیده های جوی بر کشاورزی (سرمازدگی،خشکسالی،آلودگی هوا و ...) برگزار می شود.

مدیریت و تعدیل آثار پدیده های جوی، نقش بنگاه های اقتصادی و بیمه در ریسک پذیری کشاورزی، مدلسازی تبخیرتعرق و فرآیندهای گیاه و محیط وسازگاری کشاورزی با کم آبی و مدیریت کشت دیم، بخشی از دیگر محورها است.

مدلسازی و پیش بینی های هواشناسی کشاورزی، الگوهای ملی موفق در مدیریت و بهره وری آب کشاورزی و کاربرد سامانه های داده برداری خودکار در مدیریت آب در مزرعه نیز از دیگر محورها خواهد بود.

موضوعات نوین در هواشناسی کشاورزی (روشهای هوشمند، سامانه های ترویجی( Agroadvisory) نیز یکی دیگر از محورهای کنفرانس یادشدده خواهد بود.

مهلت ارسال مقالات 15 شهریور ماه سال جاری است

مهلت ارسال مقالات 15 شهریور ماه سال جاری است و اعلام پذیرش مقالات نیز 15 مهرماه سال جاری خواهد بود.

همچنین مهلت ثبت نام نیز اول آبان ماه سال جاری خواهد بود.

از کلیه علاقمندان به ارائه مقاله در کنفرانس دعوت به عمل می آید تا اصل مقالات خود را منطبق با چارچوب تعیین شده از طرف کنفرانس، تهیه و حداکثر تا تاریخ 15 شهریور سال جاری از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند.

اطلاعات تکمیلی و شیوه نگارش مقالات در پایگاه اینترنتی کنفرانس به نشانی های www.awm.ir وttp://ncagm.ut.ac.ir

موجود است.

دبیرخانه کنفرانس یادشده در کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی قرار دارد.

صندوق پستی نیز 1518 - 31585 است ضمن اینکه تلفن مربوطه نیز 2253980 - 0261 و فکس نیز 2253981 - 0261 است.

پست الکترونیکی جهت ارسال مقالات info.agawm@gmail.com و پست الکترونیکی جهت ارتباط با دبیرخانه awm@awm.ir است