به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال با تساوی مقابل فولهام در آخرین روز رقابت‌های لیگ برتر پس از تیم‌های منچستریونایتد، چلسی و منچسترسیتی در رده چهارم جدول این مسابقات قرار گرفت.

آرسن ونگر پس از پایان این بازی با بیان اینکه مسئولیت ناکامی توپچی‌ها را برعهده می گیرد، اظهار داشت: فکر می‌کنم مسئولیت این نتایج با من است و از این بابت ناراحتم. باید بگویم بازیکنانم عالی کار کردند اما نتایجی که ما کسب کردیم به لحاظ روحی به آنها لطمه وارد کرده است.

ونگر با بیان اینکه همواره بازیکنان او آسیب دیده بوده‌اند، افزود: ما در این فصل از رقابت‌ها 58 بازی انجام دادیم که سسک فابرگاس تنها 22 بازی انجام داد و رابین فن پرسی 18 بازی . آرسنال هرگز در لحظات حساس تمام بازیکنان خود را در اختیار نداشت. باید این وضعیت را اصلاح کنیم هرچند که با پول هم آسان نخواهد بود.

سرمربی آرسنال در خصوص شعارهایی که هواداران آرسنال علیه او در "کراون کاتج" سر دادند، گفت: هواداران حق دارند شعار بدهند. آنها در طول فصل عالی بوده‌اند و من می‌دانم که از این وضعیت خشنود نیستند و من هم نیستم اما باید با این وضعیت کنار بیاییم. با این حال آنها نباید بیش از اندازه به تیم‌شان خرده بگیرند. حتما در این یک سال متوجه شده‌اند که قرار گرفتن در جمع چهار تیم بالای جدول کار ساده‌ای نیست.

ونگر ادامه داد: به همین میزان که از چهارم شدن در رقابت‌های لیگ برتر ناامید هستیم به همین اندازه هم باید مطمئن باشیم که می توانیم در جایگاه بالاتری قرار بگیریم. من فکر می کنم نسبت به پنج، شش سال گذشته امسال بهترین فرصت را داشتیم.

"به نظر نمی رسد تیم فوتبال آرسنال در فصل جدید رقابت‌ها هم حضور فعالی در بازار نقل و انتقالات داشته باشد. این موضوع باعث ناراحتی هواداران می شود."

سرمربی فرانسوی آرسنال در پایان در این خصوص گفت: ما قادر به خرید بازیکن 50 میلیون پوندی نیستیم. باید واقع بین باشیم. خب اگر بازیکنی که مورد نظرمان باشد را پیدا کنیم حرفی نیست، به میزانی که باید پول هزینه می کنیم. چهارمی لیگ ناامیدکننده است چراکه تا سه هفته پیش تیم ما در موقعیت قهرمانی قرار داشت. ضمن اینکه تیم ما در هفته آخر بود که سومی را از دست داد.