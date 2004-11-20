يكي از مديران آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با "مهر" : مشكلي براي تاييد سريع تعليق نداريم// چهار بازرس در ايران هستند// مقدمات فراهم شده است

خبرنگار اعزامي مهر به وين از اين مديركل آژانس پرسيد، اگر آژانس نتواند پيش از نشست شوراي حكام تعليق غني سازي از جانب ايران را تاييد كند، اين تاخير به ضرر ايران تمام خواهد شد ، وي دراين باره پاسخ داد : شايد اين امر در نگاه كلي بسيار دشوار باشد ولي آژانس براي اين اقدام مشكل خاصي ندارد و ما تمام سعي خود را براي تاييد سريع غني سازي به عمل خواهيم آورد.

وي با اشاره به حضور 4 تن از بازرسان آژانس در ايران گفت: در مذاكراتي كه با مقامات ايران داشتيم آنها براي فراهم كردن مقدمات سفر تعداد بيشتري از بازرسان به ايران اعلام آمادگي كرده بودند كه تاكنون ضرورتي براي اين كار احساس نشده است.

وي تصريح كرد: بازرسي هاي روزهاي آينده پروسه اي بسيار پيچيده و دشوار خواهد بود اما مقامات ايراني تسهيلات لازم را براي انجام اين بازرسي ها را براي بازرسان آژانس فراهم كرده اند.