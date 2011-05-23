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۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

در اقامتگاه حافظ منافع مصر؛

مراسم روز افریقا در تهران با حضور وزیر بازرگانی برگزار می شود

مراسم روز افریقا در تهران با حضور وزیر بازرگانی برگزار می شود

مراسم روز افریقا در تهران و باحضور وزیر بازرگانی و صنایع و نیز جمعی از سفیران کشورهای مختلف برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بمناسبت روز افریقا مراسمی با شرکت سفیران افریقایی مقیم تهران روز چهارشنبه در اقامتگاه دفتر حافظ منافع مصر در تهران برگزار می شود.

در این مراسم غضنفری وزیر بازرگانی و صنایع شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 1318590

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