مدیر فرهنگی آستانه مقدسه حرم حضرت معصومه(س) در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: همزمان با شب میلاد آن حضرت مراسم مدیحه سرایی توسط مداح اهل بیت حاج حسن باقری در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار و حجت الاسلام ماندگاری ایراد سخنرانی خواهند داشت.



حجت الاسلام غلامعلی عباسی ادامه داد: همزمان با روز میلاد حضرت فاطمه الزهرا(س) مدیحه سرایی توسط مداحان انجام می‌شود و حجت الاسلام صالحی خوانساری سخنرانی خواهند کرد.



وی افزود: عصر روز میلاد نیز ضمن مدایحه سرایی مداحان اهل بیت، آیت الله توکل در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر ایراد سخنرانی خواهند داشت.



مدیر فرهنگی آستانه مقدسه حرم حضرت معصومه(س) ادامه داد: بیان احکام و حدیث بعد از نماز صبح و قبل از نماز ظهرو نیایش صبحگاهی نیز از جمله برنامه‌هایی است که همه روزه در حرم حضرت معصومه (س) برقرار است.



عباسی ادامه داد: نماز جمعه این هفته نیز به امامت آیت الله حسینی بوشهری اقامه خواهد شد و حجت الاسلام میرشفیعی سخنران قبل از خطبه‌ها خواهند بود.