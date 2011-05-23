عربستان درپی اشغال دائمی بحرین/ اهداف قیام و اتهامات مضحک علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "قاسم الهاشمی" فعال بحرینی مقیم لندن و عضو ائتلاف جهانی حمایت از ملت بحرین در گفتگو با خبرنگار مهر اوضاع زندانیان سیاسی این کشور به ویژه رهبران مخالف رژیم آل خلیفه را بسیار بد توصیف کرد.

وی افزود: وضعیت جسمانی زندانیان به شدت اسفبار است و دوستان ما در بیمارستان های بحرین طی گزارشاتی اعلام کرده اند در این بیمارستان ها زندانیانی به چشم می خورند که استخوان های دست، پا، سر و حتی جمجمه شان شکسته است و این موضوع نشان می دهد افراد بازداشت شده به طور دائم تحت شکنجه قرار گرفته اند.

هاشمی در ادامه گفت که مزدوران رژیم آل خلیفه پس از بهبود اوضاع جسمانی زندانیان سیاسی و مرخص شدن آنها از بیمارستان مجددا شکنجه این افراد را از سر می گیرند.



این فعال بحرینی در بخش دیگر سخنان خود درباره حضور نظامیان عربستان سعودی در بحرین گفت: نیروهای سعودی وارد بحرین شده اند تا برای همیشه در این کشور باقی بمانند و این به معنای واقعی کلمه اشغال محسوب می شود. نظامیان سعودی پایگاه نظامی بزرگی را در بحرین موسوم به نیروهای "سپر جزیره" احداث کرده اند اما در واقع این پایگاه متعلق به ارتش عربستان سعودی است.

وی با بیان اینکه رژیم آل خلیفه حاکم کنونی بحرین نیست بلکه عربستان سعودی حاکم واقعی این کشور است خاطرنشان کرد: هدف واقعی عربستان سعودی از حضور نظامی در بحرین تشکیل کنفدراسیون خلیج [فارس] است و این یعنی اینکه سعودی ها به دنبال گسترش هیمنه خود بر کشورهای خلیج [فارس] از جمله بحرین، امارات، قطر، عمان و کویت هستند.

هاشمی با بیان اینکه دولت بحرین و رژیم آل خلیفه نیز به اجرای این طرح کمک می کنند گفت: پس از سقوط حسنی مبارک هم پیمان عربستان سعودی در مصر سعودی ها تلاش می کنند بر خلیج [فارس] سیطره پیدا کنند و نیروی جدیدی را در این منطقه به وجود بیاورند نیرویی که بتواند در مقابل جمهوری های عربی همچون عراق، سوریه، لبنان، تونس و مصر بایستد.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره اینکه چرا سران آل خلیفه ایران را به دخالت در امور بحرین متهم می کنند گفت: حکام بحرین همواره فرار رو به جلو داشته اند و از آنجا که نمی توانند مشکلات کشور را حل و فصل کنند ایران را عامل هر اتفاقی در بحرین معرفی می کنند تا جایی که حتی اگر آب و برق قطع شود و یا اکسیژن برای تنفس وجود نداشته باشد ایران را مقصر می دانند.

هاشمی با بیان این مطلب افزود: چنین نمایشی زیاد به طول نخواهد انجامید چرا که اهل شیعه، سنی و حتی ملت کویت نیز آن را باور نمی کنند. به عنوان مثال پادشاه بحرین یک ماه گذشته ادعا کرد نیروهای این کشور یک گروه تروریستی را شناسایی کرده اند که ایران به مدت 30 سال به آن کمک مالی و نظامی می کرده است. پادشاه بحرین در عین حال دو هفته پیش در یک گفتگوی تلویزیونی ایران را دوست بحرین و همسایه ای مهم توصیف و اعلام کرد که با این کشور هیچ مشکلی ندارد.

وی در ادامه گفت: حقیقتا مردم بحرین چنین منطق بدوی حکام آل خلیفه را نمی پذیرند و آن را مورد تمسخر قرار می دهند زیرا اظهارات و ادعاهای سران این رژیم ضد و نقیض است.

این عضو ائتلاف جهانی حمایت از ملت بحرین در تشریح اهداف واقعی قیام مردمی این کشور اظهار داشت: ما می خواهیم عزت، احترام و کرامت انسانی مان از سوی رژیم آل خلیفه حفظ شود و حکام بحرین با ما به عنوان یک انسان رفتار کنند. مردم بحرین در تظاهرات های مسالمت آمیزشان که تاکنون منجر به شهادت 30 نفر شده است همین مسائل را مطرح کرده اند و تشکیل نظام پادشاهی مشروطه را خواستار شده اند.

وی در پایان گفت: ملت بحرین علیرغم سرکوب، بازداشت های وسیع و شکنجه از خواسته های خود چشم پوشی نکرده اند و تا زمان تحقق اهدافشان هرگز ناامید نخواهند شد. مردم روحیه بسیار قوی دارند و به صورت مسالمت آمیز خواسته هایشان را مطرح می کنند اما اگر رژیم آل خلیفه به مرز جنون برسد ملت بحرین وارد درگیری مسلحانه با این رژیم خواهد شد.

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مصاحبه: سمیه خمارباقی