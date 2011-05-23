به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد صبح امروز دوشنبه در دیدار جداگانه سفرای جدید کامبوج و اروگوئه پس از دریافت استوارنامه آنان گفت: ایران با کامبوج و اروگوئه تشابهات و مشترکات فراوانی دارد چرا که همگی به دنبال صلح، عدالت، دوستی و پیشرفت برای همه جهانیان بوده و هیچ نقطه منفی در سابقه دوستی و همکاری هایمان وجود ندارد.

رئیس جمهور زمینه توسعه همکاری های دوجانبه و بین المللی ایران با کامبوج و اروگوئه را بسیار مساعد توصیف کرد و اظهار داشت: ملت های ایران، کامبوج و اروگوئه اهل کار، تلاش و زحمت هستند و هیچ محدودیتی برای توسعه روابط آنها وجود ندارد و فقط باید ظرفیت های بالقوه را به خوبی شناخته و فعال کرد.

احمدی نژاد تاکید کرد: سلطه گران پیشرفت کشورهای مستقل را بر نمی تابند لذا باید دست در دست هم نظم عادلانه و صلح را بر جهان حاکم کنیم چرا که استقرار این پیش زمینه به رشد و پیشرفت کشورهای مستقل کمک خواهد کرد.



در این دیدار "یوس ماکانا" سفیر کامبوج، ایران را کشوری بزرگ و بسیار قدرتمند در عرصه سیاسی و اقتصادی توصیف کرد و خواهان افزایش همکاری های اقتصادی دو جانبه و سرمایه گذاری ایران در بخش نفت و گاز کامبوج شد.

همچنین "خوان کارلوس اوخه دا" سفیر اروگوئه نیز روابط دو جانبه ایران و اروگوئه را مثبت ارزیابی کرده و تصریح کرد: هنوز توان بالقوه زیادی برای گسترش روابط ایران و اروگوئه وجود دارد که ماموریت من شناخت این توانمندی های و فعال کردن آنها در جهت تقویت و گسترش روابط دو جانبه است.