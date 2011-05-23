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۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

احمدی نژاد:

گسترش همکاری کشورهای مستقل تنها راه مقابله با سلطه‌جویان است

گسترش همکاری کشورهای مستقل تنها راه مقابله با سلطه‌جویان است

رئیس جمهور در دیدارهای جداگانه با سفرای جدید کامبوج و اروگوئه تنها راه حفظ استقلال و پیشرفت کشورهای مستقل در برابر بدخواهی سلطه جویان را گسترش همکاری های این کشورها با هم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد صبح امروز دوشنبه در دیدار جداگانه سفرای جدید کامبوج و اروگوئه پس از دریافت استوارنامه آنان گفت: ایران با کامبوج و اروگوئه تشابهات و مشترکات فراوانی دارد چرا که همگی به دنبال صلح، عدالت، دوستی و پیشرفت برای همه جهانیان بوده و هیچ نقطه منفی در سابقه دوستی و همکاری هایمان وجود ندارد.

رئیس جمهور زمینه توسعه همکاری های دوجانبه و بین المللی ایران با کامبوج و اروگوئه را بسیار مساعد توصیف کرد و اظهار داشت: ملت های ایران، کامبوج و اروگوئه اهل کار، تلاش و زحمت هستند و هیچ محدودیتی برای توسعه روابط آنها وجود ندارد و فقط باید ظرفیت های بالقوه را به خوبی شناخته و فعال کرد.

احمدی نژاد تاکید کرد: سلطه گران پیشرفت کشورهای مستقل را بر نمی تابند لذا باید دست در دست هم نظم عادلانه و صلح را بر جهان حاکم کنیم چرا که استقرار این پیش زمینه به رشد و پیشرفت کشورهای مستقل کمک خواهد کرد.

در این دیدار "یوس ماکانا" سفیر کامبوج، ایران را کشوری بزرگ و بسیار قدرتمند در عرصه سیاسی و اقتصادی توصیف کرد و خواهان افزایش همکاری های اقتصادی دو جانبه و سرمایه گذاری ایران در بخش نفت و گاز کامبوج شد.

همچنین "خوان کارلوس اوخه دا" سفیر اروگوئه نیز روابط دو جانبه ایران و اروگوئه را مثبت ارزیابی کرده و تصریح کرد: هنوز توان بالقوه زیادی برای گسترش روابط ایران و اروگوئه وجود دارد که ماموریت من شناخت این توانمندی های و فعال کردن آنها در جهت تقویت و گسترش روابط دو جانبه است.

کد مطلب 1318625

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