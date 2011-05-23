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۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۰

مرکز شهر دزفول زیباتر می شود

مرکز شهر دزفول زیباتر می شود

دزفول - خبرگزاری مهر: شهردار دزفول اجرای رواقهای سنتی خیابان شریعتی را گام موثری در ساماندهی منظرشهری در این نقطه پرترافیک عنوان کرد و گفت: با این کار مرکز شهرستان زیباتر خواهد شد.

محمد علی دوایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این پروژه گذرهای عابر پیاده و محوطه جلوی مغازه ها  با احداث رواق های زیبا و نمای آجر سنتی مشبک ساماندهی می شوند و از سایبان های رنگی برای پوشش سقف معبر استفاده می شود.

وی گفت: این طرح  اوایل خرداد ماه امسال به طول تقریبی 500 متر معابر طرفین خیابان شریعتی حدفاصل خیابان امام تا میدان آیت الله معزی  اجرا شده و ظرف مدت چهار ماه تکمیل خواهد شد.

شهردار دزفول افزود: بخشی از عملیات اجرایی این طرح شامل شناژبندی، احداث فنداسیون و کف سازی پیاده روها دو سال پیش همزمان با اجرای زیرگذر شریعتی به پایان رسید.

دوایی فر تصریح کرد: در این طرح دیوارهای آجر چین و سنتی زیبا با ارتفاع ۴٫۵ مترو دهانه های متوسط سه الی چهار متر در حاشیه خیابان احداث می شود.

وی عنوان کرد: اجرای این طرح موجب زیباسازی ورودی های شهر، ساماندهی معابر و بهبود چشم انداز شهری و تجاری شهر خواهد شد.
 
کد مطلب 1318629

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