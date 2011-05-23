مرکز شهر دزفول زیباتر می شود

محمد علی دوایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این پروژه گذرهای عابر پیاده و محوطه جلوی مغازه ها با احداث رواق های زیبا و نمای آجر سنتی مشبک ساماندهی می شوند و از سایبان های رنگی برای پوشش سقف معبر استفاده می شود.

وی گفت: این طرح اوایل خرداد ماه امسال به طول تقریبی 500 متر معابر طرفین خیابان شریعتی حدفاصل خیابان امام تا میدان آیت الله معزی اجرا شده و ظرف مدت چهار ماه تکمیل خواهد شد.



شهردار دزفول افزود: بخشی از عملیات اجرایی این طرح شامل شناژبندی، احداث فنداسیون و کف سازی پیاده روها دو سال پیش همزمان با اجرای زیرگذر شریعتی به پایان رسید.



دوایی فر تصریح کرد: در این طرح دیوارهای آجر چین و سنتی زیبا با ارتفاع ۴٫۵ مترو دهانه های متوسط سه الی چهار متر در حاشیه خیابان احداث می شود.



وی عنوان کرد: اجرای این طرح موجب زیباسازی ورودی های شهر، ساماندهی معابر و بهبود چشم انداز شهری و تجاری شهر خواهد شد.

