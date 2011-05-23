مراسم"میهمانی لاله ها"در جوار امامزاده عقیل اسلامشهر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم" میهمانی لاله ها" امورز دوشنبه بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت الاسلام انصاری مدیرکل دولت در مجلس شورای اسلامی و با مداحی مداحان اهل بیت(ع) و با حضور جمعی از مسئولان برگزار می شود.

بر اساس این گزارش؛ بیشتر شهدای گمنام در جوار امامزادگان استان تهران مدفون هستند که آستان امامزاده عقیل(ع) در اسلامشهر از جمله این بقاع متبرکه است که تعدادی از شهدای گمنام دفاع مقدس در آن به خاک سپرده شده اند.

گفتنی است مراسم"میهمانی لاله ها" از ساعت 20 در آستان مقدس امامزاده عقیل(ع) اسلامشهر واقع در خیابان امامزاده برگزار می شود.