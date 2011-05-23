همکاری دولت و مجلس در بررسی طرح فضای کسب و کار/ عدالت باز تعریف شود

به گزارش خبرنگار مهر،حمید رضا فولادگر امروز در حاشیه گردهمایی هفتگی جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به بررسی طرح فضای کسب و کار در مجلس گفت : مجلس منتظر ارائه لایحه فضای کسب و کار از سوی دولت بود اما قوه مجریه در آن زمان در حال بررسی و تدوین برنامه پنجم توسعه بود از این رو نمایندگان مجلس طرح فضای کسب و کار را آماده کردند تا بتوانند در توسعه فضای کسب و کار در جامعه موثر واقع شوند.

وی با بیان اینکه کلیات طرح فضای کسب و کار در مجلس به تصویب رسیده است، خاطر نشان کرد: البته از نظرات کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی نیزاستفاده خواهید شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: پیام طرح فضای کسب و کار سهولت و ارتقاء در کار و کارآفرینی است تا موانعی که وجود دارد برداشه شود البته امیدواریم با پیگیری های مجلس این طرح هرچه زودتر به پایان برسد تا دولت امسال آن را اجراء کند.

فولادگر گفت: همچنین نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون اختصاصی مجلس شرکت می کنند تا بتوانند نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص این طرح ارائه دهند.



عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اهمیت الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت تصریح کرد: در این الگو موضوعات مختلفی تعریف شده است از این رو در دومین نشست راهبردی که در حضور مقام معظم رهبری برگزار شد موضوع عدالت مطرح شد و معظم له نکاتی را برای نقش عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیان کردند.

وی با بیان اینکه باید عدالت بازتعریف شود، افزود: مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه قانونی خود را انجام خواهد داد تا فرمایش رهبری در زمینه عدالت محقق شود.

