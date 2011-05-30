به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای برگزاری دیدار مرحله نیمه نهایی جام حذفی برابر ملوان آماده می کند عصر امروز تمریناتش را در زمین صنایع دفاع در حالی پیگیری کرد که پرویز مظلومی با لباس شخصی در محل تمرین حضور داشتند و در مقابل اتفاقی که در تمرین افتاد سکوت کرد!

در بخشی از این تمرین ایمان مبعلی و اسماعیل شریفات برای دریافت یک توپ با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند که فرهاد مجیدی کاپیتان استقلال پادرمیانی کرد و خواستار عذرخواهی مبعلی از شریفات شد که این بازیکن حاضر به انجام درخواست کاپیتان نشد و دقایقی بین آنها درگیری لفطی بوجود آمد. این در حالی بود که مظلومی هیچ واکنشی به این درگیری نشان نداد.

در این تمرین حدود 50 هوادر تیم استقلال حضور داشتند و در روزی که منصور پورحیدری غایب بود، بازیکنان این تیم همه حاضر بودند و تنها سیدصالحی دقایقی پس از انجام تمرینات اختصاصی ورزشگاه را ترک کرد.

انجام کارهای تاکتیکی و برگزاری فوتبال درون تیمی مهمترین بخش تمرین عصر دوشنبه تیم فوتبال استقلال بود که با نظارت و قضاوت یورگن گده و سایر اعضای کادر فنی همراه بود. تیم فوتبال استقلال روز چهارشنبه پس از برگزاری تمرین روز چهارشنبه، تهران را به مقصد انزلی ترک خواهد کرد.

دیدار تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی و استقلال در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام حذفی روز پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه تختی انزلی برگزار خواهد شد.