فتح خرمشهر انقلاب اسلامی ایران را برای همیشه بیمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: عملیات پیروزمندانه بیت المقدس که آزادی خرمشهر پس از 575 روز را در سوم خردادماه سال 1361 رقم زد ضربه ای اساسی و تعیین کننده را بر پیکر دشمن بعثی وارد ساخت و تمامی معادلات، باورها و ذهنیت ها پیرامون توانمندیها و قابلیتهای نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران را تغییر داد.

این بیانیه افزوده است: با آزادسازی خرمشهر و فروریختن دژهای متجاوزین بعثی، استکبار جهانی و حامیان ماشین جنگی صدام به ویژه آمریکا و ارتجاع عرب منطقه غافلگیر، مبهوت و شگفت زده پیدایش وضعیت جدید در صحنه سیاسی- نظامی جنگ تحمیلی و تحولات ناشی از آن را موجب بر هم خوردن نقشه ها و سناریوهای طراحی شده خود دیدند.

این بیانیه در ادامه با تبیین چرایی جنگ پس از فتح خرمشهر تصریح کرده است: با فتح خرمشهر مرحله نوینی در دفاع مقدس رقم خورد و با تصمیم راهبردی حضرت امام (ره) و شورای عالی دفاع مبنی بر اخراج کامل اشغالگران بعثی از میهن و تنبیه متجاوز و وادار کردن دشمنان برای به رسمیت شناختن حقوق ملت ایران، ماهیت جنگ تغییر پیدا کرد و دشمنان در دستیابی به اهداف شوم خود برای نابودی انقلاب اسلامی مایوس شدند.

این بیانیه می افزاید: در مقطع فتح خرمشهر هنوز مناطق زیادی از ایران اسلامی در تصرف دشمن متجاوز قرار داشت تا آن زمان هیچ راه حل مشخصی از سوی مجامع بین المللی و مدعیان میانجیگری و نیز قدرت های اصلی برافروزنده جنگ تحمیلی - به ویژه آمریکای سلطه گر- ارائه نگردیده بود و آنها تنها به طرح آتش بس به گونه ای مبهم و غیر قابل اعتنا و اعتماد از سوی صدام آن هم پس از شکست های زنجیره ای در جبهه های نبرد اکتفا می کردند.

ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه خود با فصل الخطاب دانستن نظرات، فرامین و تدابیر شگرف و سرنوشت ساز حضرت امام (ره) در مقاطع و عرصه های مختلف هشت سال دفاع مقدس آورده است: مکتب دفاعی ایران اسلامی متاثر از اندیشه های عالی و سترگ حضرت امام (ره) که با مقاومت برابر متجاوزین و اشغالگران بعثی ظهور یافته بود، در عملیات هایی چون فتح المبین و بیت المقدس و سپس والفجر 8 فتح (فاو) و کربلای پنج بسط و گسترش یافت و به اندیشه مسلط نیروهای مسلح و ملت ایران تبدیل شد.

این بیانیه خاطر نشان کرده است: اندیشه ومکتب دفاعی امام خمینی (ره) با گذشت بیش از دو دهه از دفاع مقدس همچنان مبنایی مطمئن برای مقابله موفق با هر نوع تهدید به شمار رفته و ملت انقلابی و نیروهای مسلح شجاع بر پایه تجارب ارزشمند ناشی از جنگ تحمیلی 8 ساله و تکیه بر استراتژی بازدارندگی و دفاع موثر، ایران عزیز را برای همیشه قتلگاه هر دشمن متجاوزی ساخته است.

در ادامه این بیانیه با اشاره به نهادینه شدن راهبرد مقاومت و ایستادگی دوران جنگ هشت ساله و نقش آفرینی آن برای پیشبرد اهداف و آرمان های بلند انقلاب اسلامی و ملت ایران تصریح شده است: نظام سلطه و جبهه متحد ضد انقلاب داخلی و خارجی باید بدانند فتح خرمشهر و میراث شهیدان گرانقدر آن، انقلاب اسلامی و کشور ما را برای همیشه بیمه کرده است و دشمنان برای درک این حقیقت کافیست مقداری به این واقعیت بیندیشند که نفوذ ایران اسلامی هم اکنون فراتر از منطقه، از پایتخت صهیونیسم جهانی در مرزهای فلسطین اشغالی عبور کرده و با تاثیرگذاری بر جامعه اروپا به حیاط خلوت کاخ سفید در آمریکای لاتین و حتی خیابانهای نیویورک و دیگر شهرهای ایالات متحده رسیده است.

ستاد کل نیروهای مسلح در پایان با تاکید بر آمادگی همه جانبه نیروهای مسلح در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و نیز پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مقابله با تهدیدات بیگانگان و قدرتهای فرامنطقه تحت تعالیم اسلام ناب محمدی (ص) و فرهنگ علوی و فاطمی و تبعیت از فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای آورده است: فتح خرمشهر حادثه ای بزرگ و فراموش نشدنی در تاریخ انقلاب و میهن اسلامی به شمار می رود وضروری است دستگاههای فرهنگی و آموزشی کشور و نیز اصحاب رسانه با کمک نهادهای متولی حوزه دفاع مقدس و تاریخ جنگ هر چه بیشتر نسل های امروز و فردای انقلاب و افکار عمومی جهانیان را با این رخداد سرنوشت ساز که -در حقیقت رمزگشایی از دفاع مقدس ملت ایران است- آشنا سازند.