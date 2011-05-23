آبیاری 60 هزار هکتار از اراضی کشاورزی مکانیزه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح دوشنبه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پنج درصد از بودجه دستگاه ها طی سال جاری صرف مقابله با خشکسالی و اثرات منفی ناشی از آن می شود.

وی عنوان کرد: بر این اساس در نقاطی که قابلیت سیل مجدد دارد، اقدامات پیشگیرانه از جمله احداث بندهای خاکی پیش بینی شده است.

صلاحی ادامه داد: به همین منظور هم اکنون تونل انتقال آب در .درگز در حال احداث است و عملیات ساخت چندین بند خاکی نیز در شهرستان های استان آغاز شده است.

وی با تاکید بر برنامه ریزی برای نگهداری روان آبها در استان، ادامه داد: با توجه به 14 سال خشکسالی مستمر در استان اصلاح وضعیت نگهداری روان آب ها یکی از اولویت های سال جاری است.