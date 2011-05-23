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۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

در پاسخ به مهر عنوان شد:

وزارت صنایع به نظرات پلیس برای افزایش امنیت خودروها توجه نمی‌کند

وزارت صنایع به نظرات پلیس برای افزایش امنیت خودروها توجه نمی‌کند

رئیس پلیس مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا گفت: وزارت صنایع و معادن و سازمان استاندارد به توصیه‌های فنی پلیس آگاهی ناجا برای بالا بردن ضریب امنیتی خودروها توجه نمی‌کنند.

سرهنگ فریدون خالقی فرد در  گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه نشست خبری روز دوشنبه گفت: جلسات متعددی با سازمان استاندارد و وزارت صنایع و معادن و خودروسازان در مورد افزایش ضریب امنیتی خودروها داشته‌ایم و همچنین مکاتبات زیادی در این مورد با آنها انجام داده‌ایم که متاسفانه آنها در این مورد توجهی به نظرات تخصصی ما ندارند.

وی در ادامه افزود: البته این دستگاه ها اقدامات شایسته‌ای را انجام داده‌اند و سازمان استاندارد 52 مورد برای افزایش ضریب امنیتی خودروها تبیین کرده ولی ما به عنوان یک کارشناس توقع داریم که نظرات ما اعمال شود یا حداقل پاسخ دهند.

رئیس پلیس مبارزه با سرقت پلیس آگاهی همچنین اظهار داشت: الان متاسفانه در بازار می‌بینیم که نیمه بدنه خودرو جلو یا عقب به فروش می‌رسد که ما می خواهیم بدانیم که این چه توجیهی دارد که این قطعات در بازار به فروش می‌رسند و مسلم است که این خودرو که با دست مونتاژ می‌شود با اولین تصادف یا حتی دست انداز دچار حادثه شدید می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا امکان امتیازدهی به خودروسازان و خودروها از نظر امنیتی و ضد سرقت بودن برای آگهی مردم و همچنین ایجاد بازار رقابتی وجود دارد  پاسخ داد: این پیشنهاد خوبی است ولی در حال حاضر به دلایل مختلف قابلیت اجرایی شدن ندارد.

کد مطلب 1318722

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