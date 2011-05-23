به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری سریال "مکتبخانه غیرانتفاعی" در 20 اردیبهشت ماه کلید خورد و تاکنون حدود 65 درصد پروژه مقابل دوربین رفته است.
تصویربرداری این پروژه در دکور اول به پایان رسیده و در حال حاضر در دکور دوم خود تصویربرداری انجام میشود. سریال "مکتبخانه غیرانتفاعی" داستانی آموزشی با درون مایه طنز است که برای شبکه آموزش تهیه و تولید میشود.
این سریال در 32 قسمت 30 دقیقه ای برای کودکان زیر هشت سال تولید میشود و بازیگرانی چون محسن قاضی مرادی، عباس محبی، فاطمه طاهری، شهرام لاسمی، محمد بحرانی، امیر سلطان احمدی، شهرام قاصد زاده، باحضور حسین رفیعی، رامین ناصر نصیر، رابعه اسکویی و سیاوش قاسمی نقش آفرینی خواهند کرد.
عوامل تولید فیلم عبارتند از تهیهکننده: حسین باقری طار، کارگردان هنری: عیسی یوسفی پور، کارگردان تلویزیونی: سیما ایلخان، نویسندگان: عیسی یوسفی پور و زهرا الفت، مجری طرح: سمیه عبدالله زاده، دستیار کارگردان و برنامهریز: سپیده کامرانیفر، مدیر تولید: سهیلا کاشفی، منشی صحنه: بیتا ارسطویی، طراح صحنه و لباس: محمدرضا میرزامحمدی، موسیقی: رضا شعبانی، تدوین: مرتضی بیاتی، صدابردار: کوروش ناجی، طراح گریم: همایون نوذر و عکس: مرتضی بیاتی.
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