به گزارش خبرگزاری مهر، فضلالله کفیل در کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان اصفهان افزود: مهمترین دغدغة کنونی مسئولین که به صورت شبانه روزی پیگیر آن هستند، مسئله کشاورزی و حل مشکلات کشاورزان شرق اصفهان است.
وی با تاکید بر استفاده بهینه از امکانات و توانمندیهای موجود در بخش کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت: از هر طرح و ایدهای از سوی کارشناسان و کشاورزان که بتواند تاثیر مطلوبی در کشاورزی ایجاد کند، حمایت میکنیم و تمام تصمیمگیریها نیز باید بر محور کار کارشناسی و برنامهریزی دقیق و جامع انجام گیرد.
سرپرست فرمانداری اصفهان با اشاره به تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به کشاورزان تصریح کرد: درصد اندکی از کشاورزان موفق به دریافت تسهیلات خشکسالی نشدهاند.
وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته به منظور اختصاص تسهیلات به کشاورزان، اضافه کرد: تلاش میکنیم با تدابیر پیشبینی شده و اقدامات بانک کشاورزی، تا پایان خردادماه مابقی کشاورزان نیز بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
کفیل آیندهنگری و برنامهریزی بلند مدت در بخش کشاورزی را از دیگر نکات مهم و قابل توجه برشمرد و بیان داشت: برنامهریزیها باید به گونهای صورت گیرد تا گرهای از مشکلات کشاورزان سراسر استان اصفهان رفع شود.
وی به مشکلات سوخت کشاورزان اشاره کرد و از دستگاههای ذیربط خواست ظرف یک هفته آینده نسبت به برنامهریزی و تأمین سوخت با کمترین زحمت برای کشاورزان اقدام کنند.
سرپرست فرمانداری اصفهان همچنین به خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره کرد و از دستگاههای مرتبط خواست با تسریع در روند خرید تضمینی محصولات کشاورزی، زمینه افزایش رضایتمندی کشاورزان را فراهم آورند.
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