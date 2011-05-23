  1. استانها
  2. اصفهان
۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

کفیل:

مشکلات کشاورزان شرق اصفهان شبانه‌روزی پیگیری می‌شود

مشکلات کشاورزان شرق اصفهان شبانه‌روزی پیگیری می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری اصفهان گفت: مشکلات کشاورزان شرق این شهرستان به صورت جدی و ویژه پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل‌الله کفیل در کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان اصفهان افزود: مهم‌ترین دغدغة کنونی مسئولین که به صورت شبانه روزی پیگیر آن هستند، مسئله کشاورزی و حل مشکلات کشاورزان شرق اصفهان است.

وی با تاکید بر استفاده بهینه از امکانات و توانمندی‌های موجود در بخش کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت: از هر طرح و ایده‌ای از سوی کارشناسان و کشاورزان که بتواند تاثیر مطلوبی در کشاورزی ایجاد کند، حمایت می‌کنیم و تمام تصمیم‌گیری‌ها نیز باید بر محور کار کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق و جامع انجام گیرد.

سرپرست فرمانداری اصفهان با اشاره به تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به کشاورزان تصریح کرد: درصد اندکی از کشاورزان موفق به دریافت تسهیلات خشکسالی نشده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته به منظور اختصاص تسهیلات به کشاورزان، اضافه کرد: تلاش می‌کنیم با تدابیر پیش‌بینی شده و اقدامات بانک کشاورزی، تا پایان خردادماه مابقی کشاورزان نیز بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

کفیل آینده‌نگری و برنامه‌ریزی بلند مدت در بخش کشاورزی را از دیگر نکات مهم و قابل توجه برشمرد و بیان داشت: برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای صورت گیرد تا گره‌ای از مشکلات کشاورزان سراسر استان اصفهان رفع شود.

وی به مشکلات سوخت کشاورزان اشاره کرد و از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست ظرف یک هفته آینده نسبت به برنامه‌ریزی و تأمین سوخت با کمترین زحمت برای کشاورزان اقدام کنند.

سرپرست فرمانداری اصفهان همچنین به خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره کرد و از دستگاه‌های مرتبط خواست با تسریع در روند خرید تضمینی محصولات کشاورزی، زمینه افزایش رضایت‌مندی کشاورزان را فراهم آورند.

کد مطلب 1318733

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها