مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تهیه برنامه‌هایی مانند شوک، مکس، آژیر که براساس کالبد شکافی آسیبهای اجتماعی در جامعه تهیه و اجرا می شود، افزود: از آنجاکه بیان ناهنجاریها نیاز به کارشناسی رفتاری دارد و در بسیاری از اوقات تخریب، تمسخر و تهاجم به الگوهای منفی جامعه آثار معکوسی دارد بنابراین به تهیه کنندگان این برنامه ها توصیه می شود از موضع گیری تمسخر آمیز و تهاجمی خودداری کرده و با بیان علل گرایش جوانان به این گونه رفتارهای اجتماعی، از نوجوانان و جوانان بخواهند براساس روابط عقلی - اجتماعی از گرایش به این گونه ظواهر خودداری کنند.

به گفته وی، زیبایی خواهی و مدگرایی در نهاد بشر به ویژه جوانان به یک رفتار نهادینه تبدیل شده است و در جوانان برتری جویی نیز به این رفتار اضافه می شود.

این استاد دانشگاه گفت: در حقیقت قصور ما و نهادهای فرهنگی باعث پیدایش اینگونه ظواهر در جامعه شده چرا که وقتی ما الگوی رفتاری مطلوب ارائه ندهیم فرزندانمان خود بدنبال جستجو و انتخاب می روند و آن وقت بدون توجه به فلسفه رفتارهای غربی و رپرها ، ظواهر خود را با آرایش آنچنانی و تزئینات به قول خودشان جیغ آرایه می بندند.

ابهری افزود: خط کشی سر و ابرو و استفاده از لوازم آرایش ویژه پسران از رفتارهای جوانان وندال و همجنس باز و منحرف اروپایی است و استفاده از گردنبندهایی مانند سنجاق ، قفل ، کلید و واشر و...از رفتارهای جوانان کارتن خواب که با این علایم بی خانمانی را به تماشاچی اعلام می کنند، بر می خیزد.

این آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری با اشاره به اینکه 95 درصد از جوانان ما ریشه و علل استفاده از اینگونه آرایشها و پوشش را نمی دانند، گفت: پوشیدن شلوار پاره هیچ جذابیتی ندارد. این وضعیت از ولگردهای آمریکایی به جوامع دیگر سرایت کرده است.

به گفته وی، اولین بار دو دوست برای اینکه یکی از دوستانشان لباس پاره پوشیده بود و توان خرید نداشت در تگزاس شلوار خود را پاره کردند تا او مورد تمسخر قرار نگیرد واین گونه شلواره پاره گسترش یافت.

ابهری افزود: اطمینان دارم اگر جوانان ایرانی واقعیتها را بدانند ازانجام این کارها خودداری می کنند. بیان واقعیتها با تمسخر و تهاجم مقدور نیست.

مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پیروی از مدهای جوامع دیگر به این علت است که طراحان آن کشورها مدهای صادراتی خود را مخصوص جوامع جهان سوم به ویژه مسلمان طراحی و صادر می کنند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه علی رغم وجود طراحان توانا درکشور ما هیچ نهاد و سازمانی وجود ندارد که طرحهای پوشاک ایرانی را در جوامع دیگر معرفی و صادر کند، افزود: اگر لباسهای اصیل ایرانی با طراحی روز به جوامع جهانی معرفی شود آن وقت خواهیم دید که لباسهای عشایری، بلوچی و کردی در تمام دنیا طرفدار پیدا می کند.