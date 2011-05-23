عددها و خبرها؛ از نقطه صفر لبنان تا مهلت 72 ساعته مبارک

در خبرهای امروز تحولات پرشمار جهان عرب در کشورهای منطقه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که بیشتر آنها درباره مصر پس از انقلاب است.

از صفر شروع می کنیم؛ لبنان

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در خبری تاکید کرد: دیدار اخیر "نجیب میقاتی" نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان و "جبران باسیل" وزیر سابق انرژی لبنان (از جریان میشل عون) جریان مذاکرات در زمینه تشکیل دولت را به نقطه صفر بازگرداند.

خاطرنشان می شود با وجود گذشت بیش از 100 روز از معرفی "نجیب میقاتی" به عنوان نخست وزیر جدید لبنان مسئله تشکیل دولت همچنان در این کشور در پی اختلافات داخلی بی نتیجه مانده که برخی این مسئله را بی ارتباط با تحولات سوریه نمی دانند.

یک؛ نخستین حکم اعدام نیروهای امنیتی مصر

یک دادگاه مصری برای نخستین بار پس از وقوع انقلاب در این کشور حکم اعدامی برای یکی از نیروهای پلیس که در کشتار تظاهرات کنندگان مصری مشارکت داشت را صادر کرد.

بر اساس این حکم غیابی "محمد ابراهیم عبدالمنعم" که متهم به کشتن 20 تظاهرات کننده مصری در روز جمعه خشم مصر است به اعدام محکوم شده است. این حکم برای اجرایی شدن به تایید مفتی قاهره نیاز دارد.

دو جریان در منطقه

یک منبع بلندپایه صهیونیستی در گفتگو با روزنامه الرای کویت که امروز منتشر شد، اظهار داشت: هم اکنون دو جریان در منطقه شکل گرفته است که جریان نخست در جهت پیشبرد اهدافش در سوریه تلاش کرده و دومی برای آزادی "گلعاد شالیت" سرباز اسرائیلی تقلا می کند.

وی همچنین از شکست تلاشهای برخی از طرفهای عربی در زمینه سرنگونی اسد خبر داد که تاکنون به نتیجه موردنظر خود نرسیده است.

باز هم دو؛ گروهکهای تروریستی در سوریه

تلویزیون سوریه روز گذشته اعترافاتی از دو عضو گروهکهای تروریستی مسلح در این کشور پخش کرد که اخیرا در شهرهای درعا و بانیاس دستگیر شده اند.

این دو نفر به نامهای "عبدالقادر الزیر" و "علی زیدان الناصر" در اعترافات خود به این مسئله اشاره کردند که تسلیحات موردنیاز خود را جهت خرابکاری از لبنان با کمک واسطه هایی دریافت می کردند.

مهلت 72 ساعته مبارک

منابع قضایی مصر با اشاره به لیست اتهامات "حسنی مبارک"، از ارجاع دیکتاتور مخلوع این کشور به دادگاه جنایی تا 72 ساعت دیگر خبر می دهند.

روزنامه الشروق مصر امروز لیست اتهامات مبارک را به این شرح اعلام کرد: کشتن تظاهرات کنندگان مصری در جریان انقلاب، ممانعت از حضور انقلابیون در میدان التحریر قاهره، صدور فرمان تیراندازی به سوی مردم در سمت رئیس شورای عالی نیروهای مسلح و قطع ارتباطات تلفنی و اینترنتی مصریها در روزهای انقلاب این کشور.

هزینه یک میلیاردی برای انگلیس

روزنامه گاردین انگلیس در گزارشی نوشت: در صورتی که مشارکت انگلیس در حملات علیه قذافی در لیبی تا پاییز امسال به درازا کشیده شود یک میلیارد پوند (قریب به یک و نیم میلیارد دلار) از جیب مالیات دهندگان انگلیسی هزینه شده است.

این روزنامه در ادامه با اشاره به تلاش برای مخفی نگه داشتن این هزینه و دروغگویی "جرج آزبورن" وزیر اقتصاد انگلیس درباره آن تاکید کرد: مطمئنا هزینه بمبهایی که در لیبی ریخته شده بسیار بالاتر از اهدافی است که آنها را نابود کرده است.

قرارداد 350 میلیون دلاری

شبکه خبری الجزیره اعلام کرد: تل آویو با قراردادی 350 میلون دلاری با یک شرکت آمریکایی صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی مجوز استخراج 1.2 میلیارد مترمکعب گاز از میادین داخلی را به این شرکت داد.

خاطر نشان می شود گاز صادراتی مصر به رژیم اسرائیل در پی انفجاری که در منطقه سینا رخ داد همچنان قطع است و دولت مصر شاید حاضر نشود این صادرات را با توجه به قیمت پایین توافق شده از سر بگیرد.