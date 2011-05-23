15 تقاطع مشهد به شمارشگر معکوس زمانی مجهز شد

سیدمهدی امامی میبدی در گفتگو با خبرنگا رمهر بیان کرد:‌ در سال گذشته تقاطع‌هایی همانند مسلم، فاطمیه، خاقانی، رضوی، معلم، صدف، وحید، نبوت، صدوق، رسالت، طبرسی، نواب به این سیستم مجهز شده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به لزوم اطلاع رانندگان از زمان انتظار در پشت چراغ قرمز و بهبود عملکرد ترافیک تقاطعهای خیابانهای شهر، روند نصب این سامانه در دیگر تقاطع‌ های مشهد نیز در سال جاری دنبال می شود.

به گفته امامی، در تقاطع‌هایی که سیستم فازبندی هوشمند به صورت چهار زمانه عمل می ‌کند، شمارشگرهای معکوس جمع ‌آوری و در سایر تقاطع های فرماندهی نصب شده است.