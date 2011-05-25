طرح جلد قرآن نیاز به ممیزی دارد/ لزوم آموزشهای تخصصی به ناشران قرآنی

حجت الاسلام محمد نقدی رئیس مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر عدم نظارت جدی بر چگونگی طراحی جلد و صحافی قرآن در کشور گفت: الان کیفیت و نوع طرح جلد و صحافی قرآن بستگی به سلیقه و ذوق ناشر دارد.

وی افزود: برخی ناشران به دلیل داشتن امکانات پیشرفته و آشنایی با مسائل اسلامی با رویکرد تخصصی، قرآنهای با کیفیت خوبی عرضه می کنند و از طرفی برخی ناشران به دلیل عدم آشنایی با مباحث تخصصی هنر چاپ و گرافیک، عدم بهره گیری از متخصصان دینی، قرآنهایی با جلد و صحافی بی کیفیت به بازار ارائه می دهند.

وی افزود: در زمینه جلد و صحافی قرآن به تازگی شنیدم برخی ناشران برای اخذ مجوز چاپ قرآن باید طرح جلد را نیز به وزارت ارشاد ارائه کنند اما به نظر می رسد که ناشران ما در این زمینه به آموزشهای تخصصی بیشتر نیاز دارند. حجت الاسلام نقدی، وزارت ارشاد را متولی اصلی نظارت بر چاپ و نشر قرآن در این زمینه دانست و افزود: در کشور سه ارگان اصلی یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه ترویج و تبلیغ قرآن، وزارت علوم در حوزه پژوهش و وزارت آموزش و پرورش در امر تعلیم قرآن فعال هستند. رئیس مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی با اظهار تأسف از عدم نظارت بر کیفیت جلد و صحافی قرآن در کشور تأکید کرد: متأسفانه در ایران در زمینه طرح و صحافی قرآن مسائل فنی و هنری رعایت نمی شود و در بازار نشر نوع طرح و جلد برخی از قرآنها تناسبی با این کتاب مقدس ندارد.

وی تأکید کرد: باید ناشر را در اعمال ذوق و سلیقه در طراحی جلد آزاد گذاشت اما باید اصول تعریف شده ای برای آن مشخص شود و چاپ و نشر قرآن از ابتدا تا انتها نیازمند به ممیزی با هدف ارتقای کیفیت دارد.