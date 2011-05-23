اولین میوه ادغام به ثمر رسید/ توافق سه جانبه برای مدیریت واردات

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز دوشنبه در حاشیه امضای تفاهم نامه میان موسسه استاندارد و سازمان توسعه تجارت گفت: برای مدیریت واردات 7 روش وجود دارد که برخی از آنها شناخته شده و برخی کمتر شناخته شده اند به نحوی که تعرفه گذاری یکی از ابزارهای مدیریت واردات است که با آن می توان ورود کالایی را تسهیل یا واردات برخی کالاهای غیر ضروری را محدود کرد.

وزیر بازرگانی ابزار دیگر را ضابطه گذاری دانست و گفت: الزامات و ضوابط همچون استانداردها الزامات قرنطینه ای، بهداشتی و پزشکی خود می توانند از ورود کالاهای زاید به کشور جلوگیری کنند که در این میان به نظر می رسد ضابطه گذاری یکی از ابزارهای موثر در دفاع از حقوق مصرف کننده و مدیریت واردات باشد.

وی از سهمیه بندی به عنوان نوعی از ابزارهای مدیریت واردات نام برد و تصریح کرد: البته ممکن است در این میان نوعی رانت شکل گیرد که کار را مشکل می کند، این در حالی است که ممنوعیت و محدودیت برخی کالاها به دلیل عقاید شرعی وجود دارد که خود یکی از ابزارهای مدیریت واردات است.

به گفته غضنفری، ابزار واردات در مقابل صادرات یک ابزار مفید در جهت مدیریت واردات است به نحوی که هم منجر به رونق صادرات می شود و هم از واردات کالاهای غیر ضرور به کشور جلوگیری به عمل می آورد.

سرپرست وزارت صنایع و معادن ادامه داد: قیمت ارز بالاتر برای واردات به خصوص کالاهای مصرفی از جمله ابزارهای مدیریت واردات است که البته کارشناسان به خاطر سیاست دو نرخی بودن ارز و ایجاد رانت آن را تایید نمی کنند.

وی اظهار داشت: اقدامات ضد دامپینگ نیز در بسیاری از کشورها برای مدیریت واردات رایج است اما به نظر می رسد ضابطه گذاری از ابزارهای موثر در مدیریت واردات تلقی شده که البته نباید فرآیند اخذ تاییدیه های لازم برای زمانبر، پیچیده و سخت باشد چرا که ایجاد سختی در تجارت به خودی خود آثار منفی دارد.

غضنفری امضای تفاهم نامه میان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران و نیز سازمان توسعه تجارت را اولین میوه ادغام عنوان و تاکید کرد: بدون همکاری گمرک این کار به ثمر واقعی نمی رسد و البته اگر چه گمرک در کار خود جدی و متخصص است ولی در حال ورود به مرحله جدیدی هستیم که باید برای آن گام های موثری برداریم.

وی ادامه داد: کار ضابطه گذاری در گمرکات رسمی نمی تواند به تنهایی سطح بازار و عرضه را کنترل کند چرا که در عرضه ممکن است با یکسری کالاها مواجه شویم که از معابر غیر رسمی وارد کشور شده اند بنابراین نقش گمرکات می تواند بسیار مناسب باشد.

غضنفری خاطر نشان کرد: معتقدیم واردات باید در خدمت تولید و صادرات باشد و البته ضوابطی که برای ورود کالا مشخص می شود باید سختگیرانه باشد تا ازورود کالاهای غیر کیفی جلوگیری کند.

وزیر بازرگانی از اتاق های بازرگانی درخواست کرد تا در مقابل واردات مسئولیت پذیر باشند و از حقوق مصرف کننده و ضوابط استاندارد دفاع نمایند.