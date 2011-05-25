پرطرفدارترین دانشگاهها برای انتقال/ تهران، شریف و فردوسی در صدر

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر در معرفی دانشگاههایی که بیشترین درخواست برای ورود به آنها توسط دانشجویان متقاضی انتقال و مهمانی صورت گرفته است به دانشگاههایی نظیر تهران، صنعتی شریف و فردوسی مشهد اشاره کرد و گفت: از اول اردیبهشت ماه که فرصت ثبت اینترنتی درخواستهای دانشجویان متقاضی انتقال و مهمانی آغاز شده است در هر کدام از این دانشگاهها بیش از یکهزار دانشجو خواستار ورود به این دانشگاهها بودهاند.
به گفته بذرافشان درخواست ورود به یک دانشگاه یا تقاضای خروج از یک دانشگاه در برخی دانشگاههای کشور آن قدر زیاد است که به طور طبیعی امکان موافقت با کلیه درخواستهای دانشجویان برای انتقال یا مهمانی به دانشگاههای مدنظرشان وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از دانشجویان ثبت نام کننده در سامانه اینترنتی انتقال و مهمانی بدون اینکه شرایط لازم را داشته باشند درخواست انتقال کردهاند، خاطرنشان کرد: درخواست انتقال دانشجویانی که شرایط لازم برای انتقال را ندارند به طور کامل نادیده گرفته نمیشود بلکه مهمان شدن آنها در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار میگیرد.
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