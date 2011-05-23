رحمان رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: در مورد فوت ناصر حجازی چه میتوان گفت. قطعا با درگذشت وی خلاء بزرگی در فوتبال و ورزش ایجاد میشود زیرا حجازی شخصیتی منحصربفرد بود چه از لحاظ شخصیتی، چه از لحاظ ورزشی و چه از لحاظ علمی.
وی افزود: درگذشت حجازی تاسف بار است. من خاطرات زیادی با او داشتم چه به عنوان مربی، چه به عنوان پیشکسوت و چه به عنوان کسی که هر وقت او را میدیدم از نصیحتهایش به خوبی بهره مند میشدم.
مدافع پیشین تیم ملی کشورمان ادامه داد: به راحتی امثال حجازی در فوتبال پیدا نمی شوند و نامش در خاطرهها نمیگنجد. برای همیشه یاد او در ذهن من و همه فوتبالدوستان خواهد بود.
رضایی در پایان گفت: حجازی آدم بزرگی بود و بهتر است در مورد محاسن او سکوت کنم زیرا سکوت بهترین مطلب برای این مرد اسطورهای فوتبال ایران است.
ناصر حجازی صبح امروز بر اثر ابتلا به بیماری سرطان ریه در سن 62 سالگی در بیمارستان کسری تهران درگذشت.
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