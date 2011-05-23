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۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

بحران اقتصادی شکست سنگینی را برای سوسیالیست های اسپانیا رقم زد

بحران اقتصادی شکست سنگینی را برای سوسیالیست های اسپانیا رقم زد

تظاهرات گسترده جوانان اسپانیایی در اعتراض به بیکاری و بحران اقتصادی باعث شکست حزب سوسیالیست به رهبری نخست وزیر این کشور در انتخابات محلی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، شمارش اکثر آرا نشان داد که سوسیالیست ها کمتر از 28 درصد آرا و حزب راستگرای "پارتیدو پاپیولار" (حزب مردمی) بیش از 37  درصد آرا به خود اختصاص دادند. پیروز اصلی این انتخابات "ماریانو راخوی" از حزب محافظه کار بود که پیش بینی می شود وی در دولت آتی اسپانیا حضور داشته باشد.

بر این اساس زاپاتروا شکست در انتخابات را پذیرفت و اعلام کرد دلیل شکست وی بحران اقتصادی و بیکاری بیش از 4.3 میلیون اسپانیایی بود.  

در انتخابات محلی روز یکشنبه بیش از 34 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند و مردم اسپانیا 8 هزار و 116 شهردار، 68 هزار و 400 شورای شهر و 824 عضو پارلمان را برای 13 منطقه از 17 منطقه نیمه مستقل انتخاب کردند.

این انتخابات در حالی برگزار شد که اسپانیا با داشتن بیش از 97 میلیارد یورو بدهی، تورم 3.4 درصدی و افزایش نرخ بیکاری و فقر پس از ایرلند، یونان و پرتغال نخستین کشور اروپایی است که در آستانه ورشکستگی مالی قرار دارد.
کد مطلب 1318809

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