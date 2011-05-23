قبوض گاز خانگی یکماهه شد/ 75 درصد مشترکان قبض سبز دریافت کردند

مجید بوجارزاده در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صدور قبوض سبز، زرد و قرمز مشترکان پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: مطابق با آمارهای رسمی شرکت ملی گاز آخرین دوره صدور قبوض گاز، 75 درصد مشترکان خانگی در استانهای تهران و البرز قبوض سبز رنگ دریافت کردند.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون استان تهران و البرز بزرگترین مصرف کننده گاز طبیعی در بین استانهای سراسر کشور به شمار می روند، تصریح کرد: همچنین در این مدت 22 درصد مشترکان خانگی این دو استان پر جمعیت قبوض زرد و تنها سه درصد قبوض قرمز رنگ دریافت کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه در کل مناطق استان تهران 66 درصد قبوض صادر شده سبز رنگ بوده است، اظهار داشت: همچنین 31 درصد قبوض مشترکان خانگی استان تهران قبوض زرد و چهار درصد مشترکان قبوض قرمز دریافت کرده اند.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در شهرستانهای استان تهران شامل 9 شهر 84 درصد قبوض صادر شده سبز رنگ بوده است، تاکید کرد: همچنین 14 درصد قبوض زرد و دو درصد قبوض مشترکان خانگی در این مناطق قرمز رنگ بوده است.

به گفته بوجارزاده در استان البرز 79 درصد مشترکان خانگی قبض سبز، 19 درصد قبوض زرد و تنها دو درصد مشترکان قبوض قرمز رنگ دریافت کرده اند.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه تمامی قبوض گاز مشترکان خانگی تا 18 خرداد ماه برای پرداخت مهلت دارند، تبیین کرد: پیش بینی می شود با ورود به فصول گرم سال و کاهش مصارف گاز در بخش خانگی، بار مالی مشترکان خانگی هم به میزان قابل توجه ای کاهش یابد.

به گزارش مهر، مطابق با جداول تعریف شده مشترکان گاز خانگی که مصرف آنها مطابق با پله اول و دوم باشد قبوض سبز دریافت می کنند و مشترکانی که مصرف گاز آنها در پله های سه، چهار و پنج باشد، قبوض زرد دریافت خواهند کرد.



همچنین آن دسته از مشترکانی که مصرف گاز طبیعی آنها در ردیف پله های ششم تا دوازدهم قرار می گیرد قبوض قرمز دریافت خواهند کرد که میزان بار مالی قبوض گاز این دسته از مصرف کنندگان افزایش قابل توجه ای نسبت به گذشته پیدا می کند.

قبوض گاز خانگی یکماهه شد

این مقام مسئول در ادامه از صدور قبوض دوره آینده مشترکان خانگی در بازه های زمانی 30 تا 31 روزه خبر داد و افزود: با دستور رئیس جمهور و مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها قبوض گاز مشترکان خانگی به صورت ماهانه صادر خواهد شد.

بوجارزاده یکی از مهمترین دلایل صدور قبوض گاز یکماهه مشترکان خانگی را تفکیک دوره سرد و گرم سال برای محاسبه گازبهای مشترکان خانگی اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش 15 تا 30 روزه دوره زمستانی در اقلیمهای سردسیر، صدور قبوض یکماهه می تواند در کاهش بار مالی صورتحساب مشترکان خانگی اثر گذار باشد.

به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با تغییر دوره سرد و گرم الگوهای مصرف گاز در بخش خانگی با تغییراتی همراه خواهد شد.

در همین حال جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز پیشتر از کاهش 75 درصدی کاهش مصارف گاز در 7 ماهه نخست امسال در کشور خبر داد و به مهر گفته بود: در این مدت قبوض گاز خانگی نسبت به زمستان تعدیل قابل توجهی پیدا می کند.

به گزارش مهر، برای محاسبه گازبهای مشترکان خانگی در هفت ماهه نخست امسال 12 دامنه مصرف تعریف شده است تاکید کرد: بر این اساس قیمت گاز از پله اول تا دوازدهم به ترتیب 70، 90، 120، 160، 200، 220، 250، 280، 300، 340 و 350 تومان تعیین شده است.



دامنه مصرف گاز در پله یک را ماهانه 45 متر مکعب، پله دوم 46 تا 95 متر مکعب، پله سوم 96 تا 145 متر مکعب، پله چهارم 146 تا 195 متر مکعب، پله پنجم 196 تا 245 متر مکعب، پله ششم 246 تا 295 متر مکعب، پله هفتم 296 تا 345 متر مکعب، پله هشتم 346 تا 395 متر مکعب، پله نهم 396 تا 445 متر مکعب، پله دهم 446 تا 495 متر مکعب، پله یازدهم 496 تا 545 متر مکعب و پله دوتزدهم را بالغ بر 545 متر مکعب است.