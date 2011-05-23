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۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

همایش "مسجد طلیعه مقاومت" برگزار می‌شود

همایش "مسجد طلیعه مقاومت" برگزار می‌شود

همایش "مسجد طلیعه مقاومت" به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر، ولادت حضرت فاطمه(س) و ولادت امام خمینی(ره) چهارشنبه 4 خرداد در مجتمع فرهنگی هنری نور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رو ح الله صاحبی ضمن تأیید این خبر افزود: با توجه به تقارن میلاد دخت نبی اسلام و حضرت امام خمینی (ره) همایش مذکور با حضور مسئولان و متولیان استانی و کشوری در حوزه فرهنگ برگزار می شود.

مشاور دبیر ستاد عالی افزود: از میهمانان این همایش می توان به حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور وزیر و دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، مدیران ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای استان تهران و مدیران کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان تهران اشاره کرد.

وی اضافه کرد: سخنرانهای این همایش سیدمحمد حسینی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز حمیدرضا ارباب سلیمانی مشاور وزیر و دبیرستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور هستند .

ازبرنامه های جنبی این همایش می توان به افتتاح اولین مجتمع فرهنگی دیجیتال توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد.

این مجتمع در وسعت 400 مترمربع به بهره برداری رسیده است.

تجلیل از فعالان فرهنگی کانونهای مساجد استان تهران و اعطای  مجوز کانونهای جدیدالتأسیس به مسئولین این کانونها از دیگر برنامه های این همایش عنوان شده است .

کد مطلب 1318828

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