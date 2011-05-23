درخشش تیم یوگای آذربایجان شرقی در رقابتهای قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم یوگای آذربایجان شرقی با 12 ورزشکار دختر و پسر راهی رقابتهای قهرمانی کشور شده بود با یک مدال طلا، سه مدال نقره و پنج مدال برنز به تبریز بازگشت.

در رده سنی پنج تا هشت سال، ثمین سلیمانی در بخش یوگای هنری مدال برنز، مهدی شعاری در بخش یوگای قهرمانی مدال طلا و یوگای هنری مدال نقره، نیما الوندنژاد در بخش یوگای قهرمانی مدال برنز و یوگای هنری مدال برنز، در رده سنی 15 تا 19 سال محمد جواد داداش زاده در بخش یوگای قهرمانی مدال نقره و در بخش یوگای هنری مدال برنز و در رده سنی 26 تا 32 سال حسین شوقی فر در بخش یوگای قهرمانی مدال نقره و در بخش یوگای هنری مدال برنز را کسب کردند.

گفتنی است، آیشن اسماعیلی، ثمین سلیمانی، ایلین زینال پور، صبا حق نظری، معصومه حق گر، مهدی شجاعی، نیما الوند نژاد، علی عزیزی، سعید بشارت، یونس کریمی، محمد جواد داداش زاده، حسین شوقی فر و فرهاد مختاری سرپرست تیم نماینده نمایندگان استان در این رقابتها بودند.