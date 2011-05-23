بقایی بخاطر دفاع از میراث فرهنگی حکم انفصال از خدمت گرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سازمان میراث فرهنگی مدعی است که عاقبت رئیس سازمان میراث فرهنگی به دلیل دفاع از میراث این شد که از دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت بگیرد. اما برخی گفته ها حاکی از آن است که تخلفات مالی این مقام مسئول برای اجرای این حکم بی تاثیر نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علویان صدر در حاشیه این نشست گفت: آقای بقایی بعد از اینکه نسبت به خروج یکی از آثار به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی واکنش نشان داد، از سوی دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت گرفت. آیا این باید آخر و عاقبت کسی باشد که از میراث فرهنگی دفاع می کند؟

وی در پاسخ به خبرنگاران که گفتند پرونده های تخلف مالی آقای بقایی در حال انتشار است بیان کرد: این طور نیست. پرونده آقای بقایی به دلیل خروج یک اثر تاریخی ثبت شده در شیراز بوده است.

مشکل ما با انجمن ها نیست با خبرنگاران است!

در ادامه این نشست که خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی حضور داشتند پس از مطرح کردن سوالات خود مورد عتاب معاون میراث فرهنگی و مدیرکل ثبت و احیا قرار گرفتند. همچنین پس از خروج آنها از نشست علویان صدر به حضار گفت: ما تازه متوجه شدیم که مشکل ما با انجمن ها چیست. مشکل حضور خبرنگاران است. اگر شما قبل از اینکه هر خبری را به خبرنگاران بدهید آن را با مسئولان سازمان در میان بگذارید بهتر و راحت تر نتیجه می گیرد.

در پاسخ به این گفته، یکی از فعالان میراث فرهنگی گفت: تا به حال چند بار این کار را امتحان کرده ایم ولی نتیجه نگرفتیم به عنوان مثال خبر تخریب یکی از تپه های تاریخی در کردستان را به اطلاع مسئولان رساندیم آنها هم از ما خواستند که این موضوع رسانه ای نشود. اما عاقبت روی این تپه برج ساختند!

مشکل انجمنها مکان نیست

در این برنامه مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی در این برنامه اعلام کرد که به سازمانهای مردم نهاد مکانی برای فعالیت در نظر گرفته می شود تا فضایی برای برگزاری برنامه ها و جلساتشان داشته باشند.

اما انجمن های دوستدار میراث فرهنگی معتقد بودند که مشکل انجمن ها نداشتن فضای کار و یا ساختمان نیست بلکه اعتنا نکردن مسئولان میراث فرهنگی به هشدارهای آنها و درخواست آنان است.