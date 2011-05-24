شورای حل اختلاف ویژه مددجویان در استانها راه اندازی می شود

محمود سالار کیا ظهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور سرعت در رسیدگی به امور حقوقی مددجویان و احقاق حقوق آن ها شورای حل اختلاف در تمام استان ها راه اندازی می شود و در حال حاضر نیز این شورا در 15 استان کشور راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در استانهای بزرگ کشور که تعداد پرونده در آنجا وجود دارد مجتمعهای شورای حل اختلاف ویژه مددجویان راه اندازی می شود که در حال حاضر راه اندازی این مجتمع در شهر تهران در حال اجرا است.

وی هدف از راه اندازی این مجتمع ها و شوراهای حل اختلاف ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) را تسهیل در روند رسیدگی به پرونده های مددجویان و رفع مشکلات حقوقی آنها در جهت توانمند سازی آنها ذکر کرد و افزود: با همکاریهای صورت گرفته با مرکز مشاورین حقوقی و کانون وکلا در این مجتمعها و شوراهای حل اختلاف مشاوره حقوقی ویژه مددجویان نیز ارائه می شود.

سالارکیا سهم پرونده های کمیته امداد امام خمینی (ره) در محاکم قضایی کشور را هشت هزار پرونده اعلام کرد.

این مسئول افزود: 15 تا 20 درصد از مددجویان مسائل حقوقی خود را با کمیته امداد مطرح کرده اند و بیشتر پرونده های قضایی در استان سیستان و بلوچستان و استانهای که ازتفاوت در بینش های مذهبی برخوردار هستند تشکیل شده است.

سرپرست اداره کل امور حقوقی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور گفت: 20 تا 25 درصد از پرونده های تشکیل شده کمیته امداد امام خمینی(ره) مربوط به دعاوی است که کمیته امداد علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با تصرف اراضی واگذارشده این نهاد داشته است و بیش از 70 درصد از پرونده های تشکیل شده نیز مربوط به دعاوی خانوادگی مددجویان می باشد.