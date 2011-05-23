به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مسعود سمیعی نژاد تصریح کرد: یکی از ساز و کارهایی که رشد این بخش را در پی دارد قرار گرفتن امور تولیدی در راستای بخش تجاری است که این امر تولیدکننده را در مسیر بزرگ شدن بازار مصرف و تولید صادرات گرا هدایت می کند.
وی به چالش های ایجاد شده سال های اخیر در بخش تعیین تعرفه ها اشاره کرد و افزود: به دلیل آنکه به زودی دو وزراتخانه فوق در یک مجموعه قرار می گیرند ، از یک سو سیاست های واحدی را دنبال می کنند که تضاد منافع از بین می برد و از دیگر سو قدرت چانه زنی بخش های بالا دستی را افزایش می یابد.
سرپرست ایمیدرو ادامه داد: در شرایطی که واردات با هدف صادرات انجام گیرد می توان با ورود مواد خام افزایش ارزش افزوده ،درآمد زایی و توسعه اشتغال را به داخل کشور منتقل کرد.
سمیعی نژاد خاطر نشان کرد: زمانی که نگاه بخش معدن و صنایع معدنی به بازارهای مصرف و به ویژه خارج کشور معطوف شود مسیر برای رشد این بخش ها هموارتر می شود.
وی اشاره ای به سخنان سرپرست وزارت صنایع و معادن کرد و اظهار داشت: در برنامه های جدید، معدن به عنوان عضو لاینفک صنعت دیده می شود به طوری که برای تقویت بخش صنعت باید به رشد و تعالی معادن توجه کرد.
سرپرست ایمیدرو افزود: یکی از نتایج این سیاست، تکمیل شدن زنجیره تولید در حوزه معادن و رشد ارزش افزوده آن است.
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