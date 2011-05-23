آغاز فعالیت کارگروه حفاظتی و ضددامپینگ

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل امروز در مراسم امضای تفاهمنامه میان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان توسعه تجارت و مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران گفت: یکی از اهداف مدیریت واردات، مقابله با اقدامات غیرمنصفانه تجاری است که در این راستا، کارگروه حفاظتی و ضددامپینگ در سازمان توسعه تجارت ایران فعال و دستورالعمل نهایی آن صادر شده است که در روزهای آتی بر اساس گزارشها، مصوبات ابلاغ و روند فعالیت کارگروه با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.
معاون وزیر بازرگانی از همسوسازی سیاستهای واردات با صادرات و ارتقاء سطح کیفی محصولات وارداتی بعنوان دیگر اهداف مدیریت واردات یاد کرد و افزود: متناسب سازی حجم واردات با نیازهای داخلی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران با جدیت دنبال میشود.
وی تصریح کرد: امضای تفاهمنامه میان موسسه استاندارد، ایران کد و سازمان توسعه تجارت سرآغاز جدیدی در مدیریت واردات سات و امروز بخش قابل توجهی از ایده و راهکارهای این موضوع، عملیاتی شده است. بر این اساس امضای این تفاهم نامه جدی ترین گام برای ورود کالاهای صنعتی و کنترل کیفیت آنها است.
به اعتقاد صافدل، کیفیت و انتخاب بهترین، حق مصرفکننده است و ما به عنوان نمایندگان دستگاههای حاکمیتی، ورود کالاهای با کیفیت را رصد کرده و اجازه ورود کالاهای بیکیفیت به بازار را نمیدهیم.
وی اظهار داشت: در این راستا اخیرا آئیننامهای در شورای عالی صادرات به تصویب رسیده که مراحل نهایی ابلاغ را طی میکند و به زودی کلیات آئیننامه ارزیابی، نظارت و کنترل مستمر عملکرد تجارت خارجی را در حوزه صادرات و واردات بر اساس شاخصههای 4گانه مورد رصد قرار میدهیم.
صافدل در تشریح این شاخصهها گفت: شاخص اول سند راهبردی توسعه ملی صادرات است؛ ضمن اینکه شاخصهایی نظیر شاخص تقسیم کار بخشی، شاخص تسهیل تجارت و تراز تجاری نیز در کنار سند راهبردی توسعه ملی قرار میگیرند.
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