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۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

صافدل خبرداد:

آغاز فعالیت کارگروه حفاظتی و ضددامپینگ

آغاز فعالیت کارگروه حفاظتی و ضددامپینگ

معاون وزیر بازرگانی گفت: کارگروه حفاظتی و ضددامپینگ در سازمان توسعه تجارت فعال و دستورالعمل نهایی آن تهیه شده است که باید بر اساس گزارشات، در روزهای آینده مصوبات آن را ابلاغ کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل امروز در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان توسعه تجارت و مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران گفت: یکی از اهداف مدیریت واردات، مقابله با اقدامات غیرمنصفانه تجاری است که در این راستا، کارگروه حفاظتی و ضددامپینگ در سازمان توسعه تجارت ایران فعال و دستورالعمل نهایی آن صادر شده است که در روزهای آتی بر اساس گزارشها، مصوبات ابلاغ و روند فعالیت کارگروه با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.

معاون وزیر بازرگانی از همسوسازی سیاستهای واردات با صادرات و ارتقاء سطح کیفی محصولات وارداتی بعنوان دیگر اهداف مدیریت واردات یاد کرد و افزود: متناسب سازی حجم واردات با نیازهای داخلی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران با جدیت دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: امضای تفاهم‍‌نامه میان موسسه استاندارد، ایران کد و سازمان توسعه تجارت سرآغاز جدیدی در مدیریت واردات سات و امروز بخش قابل توجهی از ایده و راهکارهای این موضوع، عملیاتی شده است. بر این اساس امضای این تفاهم نامه جدی ترین گام برای ورود کالاهای صنعتی و کنترل کیفیت آنها است.

به اعتقاد صافدل، کیفیت و انتخاب بهترین، حق مصرف‌کننده است و ما به عنوان نمایندگان دستگاههای حاکمیتی، ورود کالاهای با کیفیت را رصد کرده و اجازه ورود کالاهای بی‌کیفیت به بازار را نمی‎‌دهیم.

وی اظهار داشت: در این راستا اخیرا آئین‌نامه‌ای در شورای عالی صادرات به تصویب رسیده که مراحل نهایی ابلاغ را طی می‌کند و به زودی کلیات آئین‌نامه ارزیابی، نظارت و کنترل مستمر عملکرد تجارت خارجی را در حوزه صادرات و واردات بر اساس شاخصه‌های 4گانه مورد رصد قرار می‌دهیم.

صافدل در تشریح این شاخصه‌ها گفت: شاخص اول سند راهبردی توسعه ملی صادرات است؛ ضمن اینکه شاخص‌هایی نظیر شاخص تقسیم کار بخشی، شاخص تسهیل تجارت و تراز تجاری نیز در کنار سند راهبردی توسعه ملی قرار می‌گیرند.

کد مطلب 1318882

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