"مادران آسمانی" در گرگان گلریزان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ولادت حضرت امام خمینی (ره) و حماسه برزگ آزاد سازی خرمشهر تحت عنوان گلریزان مادران آسمانی در گرگان برگزار شد.

در این مراسم که در شبستان امامزاده عبدالله برگزار شد، از مادران مفقود الجسد شهرستان گرگان نیز تحت عنوان گلریزان مادران آسمانی تجلیل شد.

این مراسم با حضور مدیر کل بنیاد شهید استان گلستان، مدیر کل اوقاف، مدیر کل بنیاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس، فرمانده سپاه نینوای استان گلستان و خانواده های محترم شاهد و ایثارگر برپا شد.

حجت الاسلام حاج حسن روحانی امام جمعه شهرستان بابل در این مراسم به سخنرانی پرداخت .

گلستان چهار هزار شهید دوران دفاع مقدس تقدیم نظام اسلامی کرده است.