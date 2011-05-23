نگاه حکومت های قبیله ای به زن تحقیر آمیز است/ انتقاد از نگاه سیاسی به زن

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در جمع نمایندگان و کارکنان زن مجلس شورای اسلامی در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) طی سخنانی اظهار داشت: نگاه اسلام به زن متفاوت از افراط و تفریطی است که در تاریخ بشر نسبت به مقوله زن وجود داشته است.

وی گفت: غرب رویکرد انسان محوری را به جای سعادت محوری برگزید و امیال انسان در غرب ،محور شد و این خود به خود مسیر تحولات در غرب را به سمتی سوق داد که اتفاقاً به دلیل آنکه به برخی پیشرفت‌ها در غرب عجین شده عوارض آن مشخص نشد.

رئیس مجلس ادامه داد: به مرور زمان وقتی عوارض این نگاه به جایگاه زن مشخص شد دقت نظر بسیاری از متفکران را به خود جلب کرد و مشخص شد اینکه انسان امیال خودش را مدنظر قرار دهد برای کلیت جامعه مشکلاتی به وجود می‌آورد و یک نوع انفجار از نظر رفتاری در خانواده‌ها به وجود می‌آید. همچنین شرایط از نظر فرهنگی اجتماعی غیرطبیعی خواهد شد.

وی یادآور شد: یک نوع تفریط نیز در حکومت‌های قبیله‌ای وجود دارد که از هرگونه حضور زن در عرصه اجتماع پرهیز می کند تا جایی که گاهی با رانندگی زن مخالفت می‌شود و زن را به عنوان موجود دست دوم، فرعی و حاشیه‌نشین در نظر می‌گیرند. این نگاه به زن بسیار تحقیرآمیز است.

لاریجانی یادآور شد: اما راهی که انقلاب اسلامی انتخاب کرد راه سومی است که نه افراط گرایی غرب را برگزید نه حالت تفریط قبیله گرایی را انتخاب کرد. هم اکنون ما در دنیا با سرکوب زن به صورت مدرن و قبیله گرایی مواجه هستیم و این نشان می دهد در برخی نقاط زنان نمی‌توانند در یک فضای عادلانه تنفس کنند اما راه سوم راهی بود که انقلاب اسلامی برگزید و به واسطه آنان زنان می‌توانند در همه عرصه‌ها حضور داشته باشند و به شخصیت آنان دست اندازی نشود و سرکوب نشوند.

وی گفت: اما در جامعه ما نیز توجه به جایگاه زن باید از نظر تقنینی و اجرا مورد توجه قرار گیرد و زمینه آن فراهم شود. متاسفم که می‌بینم در شرایط اجتماعی گاهی اوقات از رفتارهای ناهنجار غرب گرته برداری می‌شود و گاهی حتی در تلویزیون گفته می‌شود چه اشکال دارد چند تار موی زن بیرون باشد. در حالی که بحث سر چند تار موی زن نیست. بحث بر سر راه انست.

لاریجانی با طرح این سوال که آیا جامعه ما باید از نظر رفتاری پاک باشد یا نه؟ ادامه داد: اگر کسی فکر می‌کند که زن یا مرد در مدینه غیرفاضله می‌تواند رشد کند دچار یک سوء تفاهم در اداره کشور است. یک انسان زمانی استعدادهایش رشد می‌کند که در یک مدینه فاضله و خانواده سالم باشد. به لحاظ مبنایی راهی که اسلام پیش پای انسان قرار می‌دهد از دیگر انسان‌ها متفاوت است و در این موضوع اصلاً بحث سیاسی مطرح نیست.

رئیس مجلس گفت: راهی که جمهوری اسلامی برگزید راهی آراسته برای حضور زنان در جامعه است. همان طور که رهبری فرمودند نباید از طرح چنین فکر نویی ابا داشت که زن در همه عرصه ها با متانت و آراستگی حضور داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: نمی توان در این موارد که بسیار حساس است و ابعاد متنوع اجتماعی، روانی و فرهنگی دارد یک قسمت را از یک مدل و بخش دیگری را از مدلی دیگر گرته برداری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از سخنان لاریجانی طیبه صفایی رئیس فراکسیون زنان مجلس و نماینده تهران طی سخنانی با اشاره به نگاه غلطی که به جایگاه زن در غرب وجود دارد، گفت: غرب جایگاه زنان را تا مرز برهنه انگاری و ابتذال پایین کشیده است.

وی تاکید کرد: به برکت نظام جمهوری اسلامی، امام راحل و رهبر انقلاب در طول انقلاب جایگاه خوبی برای زنان تعریف شده است. اما متاسفانه آنچنان که باید در بحث بودجه 90، بودجه حوزه زنان آن طور که باید تدوین نشد. انتظار داریم بانوان بیشتر در سطح تصمیم سازی به کار گرفته شوند. مسئولان مطمئن باشند این کانون مهرورزی و مهرآفرینی اگر در جامعه بروز پیدا کند جامعه ما امنیت اجتماعی را خواهد داشت و در دهه پیشرفت و عدالت با حضور پررنگ زنان در همه عرصه ها پرشتاب حرکت خواهیم کرد.

در پایان این جلسه چند تن از زنان نماینده و کارکنان مجلس به نمایندگی از سایر زنان کارمند در مجلس شورای اسلامی با اهدای هدیه و لوح یادبود مورد تقدیر قرار گرفتند.