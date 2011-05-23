  1. استانها
  2. گلستان
۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

دانش آموزان گلستان اینترنتی ثبت نام می شوند

دانش آموزان گلستان اینترنتی ثبت نام می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش گلستان گفت: ثبت نام دانش آموزان در استان برای سال تحصیلی جدید بصورت اینترنتی خواهد بود و در هنگام ثبت نام به غیر از پول کتاب و بیمه، هیچ مبلغی تحت عنوان شهریه از دانش آموزان اخذ نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرازیی ظهر دوشنبه در ستاد ثبت نام مدارس استان، با تاکید بر وصول اهداف ثبت نام از ناحیه مدیران مدارس، داشتن برنامه، هدف و جامعه نگری و توجیه اهداف تعلیم و تربیت برای خانواده های دانش آموزان را ضروری دانست.

وی بر رعایت دقیق دستور العمل های وزارتی و ستادی در راستای رضایت کامل خانواده و دانش آموزان تاکید کرد افزود: تمام کارشناس ها و مقاطع تحصیلی مکلف به تدوین و تنظیم شیوه نامه ثبت نام با عنایت به توصیه وزارت هستند.

میرزایی اظهار داشت: ضمن توجیه دقیق مدیران مدارس نسبت به دستورالعمل ثبت نام از طرف وزارت متبوع و اداره کل بصورت دقیق به روند ثبت نام نظارت خواهد شد و به شکایت های احتمالی رسیدگی می شود و  شماره تلفن رسیدگی به شکایات مردمی باید در دید عموم نصب شود.
 
شرکت کنندگان در این نشست با اشاره به درپیش بودن زمان ثبت نام بر ضرورت اجرای ضوابط و مقررات دقیق تاکید کردند.
 
گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.
کد مطلب 1318904

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها