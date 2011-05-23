دانش آموزان گلستان اینترنتی ثبت نام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرازیی ظهر دوشنبه در ستاد ثبت نام مدارس استان، با تاکید بر وصول اهداف ثبت نام از ناحیه مدیران مدارس، داشتن برنامه، هدف و جامعه نگری و توجیه اهداف تعلیم و تربیت برای خانواده های دانش آموزان را ضروری دانست.

وی بر رعایت دقیق دستور العمل های وزارتی و ستادی در راستای رضایت کامل خانواده و دانش آموزان تاکید کرد افزود: تمام کارشناس ها و مقاطع تحصیلی مکلف به تدوین و تنظیم شیوه نامه ثبت نام با عنایت به توصیه وزارت هستند.



میرزایی اظهار داشت: ضمن توجیه دقیق مدیران مدارس نسبت به دستورالعمل ثبت نام از طرف وزارت متبوع و اداره کل بصورت دقیق به روند ثبت نام نظارت خواهد شد و به شکایت های احتمالی رسیدگی می شود و شماره تلفن رسیدگی به شکایات مردمی باید در دید عموم نصب شود.

شرکت کنندگان در این نشست با اشاره به درپیش بودن زمان ثبت نام بر ضرورت اجرای ضوابط و مقررات دقیق تاکید کردند.



گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.