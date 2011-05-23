قرارداد اکران "دختر شاه پریون" در گروه عصرجدید ثبت شد

حبیب کاوش در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این فیلم که ساخته کامران قدکچیان است بعد از فیلم "شرط اول" در گروه سینمایی عصرجدید روی پرده میرود.
وی افزود: همچنین اکران فیلمهای "جرم" مسعود کیمیایی در گروه سینمایی آفریقا و "پایاننامه" در استقلال از این هفته چهارم خرداد ماه آغاز میشود. همچنین شورا مصوب کرد گروه سینمایی آزاد فیلمی را نمیتواند بیش از 10 هفته اکران کند.
فیلم سینمایی "دختر شاه پریون" داستان مردی ثروتمندی است که در یک تصادف به جای دزد و جیببر وارد خانه دختر شاه پریون میشود و گرفتاریهایی برایش پیش میآید. رامبد جوان، نیوشا ضیغمی، علیرضا خمسه، نازنین کریمی، مهران رجبی، سعید چنگیزیان، مریم سلطانی، فرناز احمدی و شاهعلی سرخانی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
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